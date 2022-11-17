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Clima natalino

Anchieta ganha árvores de Natal gigantes para decorar a cidade

A cidade recebeu uma decoração natalina especial com árvores de 13 e 8 metros de altura, presépio e iluminação especial com 80 mil microlâmpadas
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

17 nov 2022 às 17:38

Publicado em 17 de Novembro de 2022 às 17:38

O município de Anchieta, no Sul do Estado, ganhou duas árvores de Natal gigantes para decorar a cidade – uma de 13 metros e outra de 8 metros de altura. A maior está montada em frente à  sede da Prefeitura, na Vila Samarco, e a menor, no Centro.
Anchieta ganha árvores de Natal gigantes para decorar a cidade
A árvore de 13 metros está localizada em frente à Prefeitura de Anchieta, na Vila Samarco Crédito: Jonas Pereira
Vários pontos da região estão atraindo visitantes no período da noite, pois ganharam cor, brilho e decoração natalina. Segundo o órgão, cerca de 80 mil microlâmpadas de LED estão iluminando o Centro Administrativo, o Santuário Nacional de São José de Anchieta, a ponte Cônego Barros e o Centro da cidade.
No adro do Santuário Nacional de São José de Anchieta, por exemplo, há um grande presépio e muitas luzes na castanheira centenária do local. E a Ponte Conego Barros recebeu milhares de lâmpadas. Já no Centro Administrativo é possível observar o trenó e a casa do Papai Noel, bem como árvores, guirlandas e outras peças.
A Secretaria Municipal de Turismo, Comércio e Empreendedorismo (Seturce), responsável pela ornamentação natalina da cidade, informou que o material utilizado é oriundo de anos anteriores, somado com algumas novas peças para este Natal.
Para o prefeito Fabrício Petri, o intuito de iluminar a região é trazer mais alegria entre as pessoas e ajudar com o comércio. “Nosso objetivo é deixar a cidade mais alegre e ainda mais bonita para o natal. Ainda, é uma forma de fomentar as vendas no comércio local, gerando mais emprego e renda em nossa cidade”, disse.

Anchieta ganha decoração especial de Natal

Concurso de decoração natalina

As inscrições do concurso que vai eleger as fachadas residenciais e comerciais mais criativas e iluminadas do Natal deste ano em Anchieta terminam nesta sexta-feira (18). Os interessados devem acessar o site da prefeitura para conferir o edital e a ficha de inscrição.
O objetivo do concurso é deixar a cidade mais atrativa durante as festividades de fim de ano. Segundo os organizadores, podem participar residências e comércios localizados na sede, no litoral e no interior do município. Serão avaliados os quesitos criatividade e iluminação e haverá três ganhadores em cada categoria.
Os prêmios para os três primeiros classificados na categoria residência - com as maiores notas no geral - serão de R$ 4,5 mil, R$ 3,5 mil, R$ 2 mil, respectivamente. Já para a categoria comércio, R$ 3 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil. O resultado será divulgado no dia 15 de dezembro, quando ocorrerá a premiação.

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