Anchieta ganha árvores de Natal gigantes para decorar a cidade

O município de Anchieta , no Sul do Estado , ganhou duas árvores de Natal gigantes para decorar a cidade – uma de 13 metros e outra de 8 metros de altura. A maior está montada em frente à sede da Prefeitura, na Vila Samarco, e a menor, no Centro.

A árvore de 13 metros está localizada em frente à Prefeitura de Anchieta, na Vila Samarco Crédito: Jonas Pereira

Vários pontos da região estão atraindo visitantes no período da noite, pois ganharam cor, brilho e decoração natalina. Segundo o órgão, cerca de 80 mil microlâmpadas de LED estão iluminando o Centro Administrativo, o Santuário Nacional de São José de Anchieta, a ponte Cônego Barros e o Centro da cidade.

No adro do Santuário Nacional de São José de Anchieta, por exemplo, há um grande presépio e muitas luzes na castanheira centenária do local. E a Ponte Conego Barros recebeu milhares de lâmpadas. Já no Centro Administrativo é possível observar o trenó e a casa do Papai Noel, bem como árvores, guirlandas e outras peças.

A Secretaria Municipal de Turismo, Comércio e Empreendedorismo (Seturce), responsável pela ornamentação natalina da cidade, informou que o material utilizado é oriundo de anos anteriores, somado com algumas novas peças para este Natal.

Para o prefeito Fabrício Petri, o intuito de iluminar a região é trazer mais alegria entre as pessoas e ajudar com o comércio. “Nosso objetivo é deixar a cidade mais alegre e ainda mais bonita para o natal. Ainda, é uma forma de fomentar as vendas no comércio local, gerando mais emprego e renda em nossa cidade”, disse.

Anchieta ganha decoração especial de Natal

Concurso de decoração natalina

O objetivo do concurso é deixar a cidade mais atrativa durante as festividades de fim de ano. Segundo os organizadores, podem participar residências e comércios localizados na sede, no litoral e no interior do município. Serão avaliados os quesitos criatividade e iluminação e haverá três ganhadores em cada categoria.