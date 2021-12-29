Policiais surpreendem menina que teve presente de Natal roubado no ES

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O Papai Noel chegou com o presente em uma viatura. Segundo o Capitão da PM, Carlos Balbino, o gesto foi para curar o trauma que ficou na criança. “O objetivo dessa ação foi amenizar esse transtorno que ela teve na noite de Natal”, afirma.

“Com a divulgação que esse caso teve, muitas pessoas entraram em contato com a PM querendo ajudar. Então, com ajuda de amigos e alguns policiais militares, fizemos essa ‘vaquinha’ para comprar o presente”, relatou para a repórter Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste.

Isabela pedia uma bicicleta para os pais há dois anos. “Eu fiquei bem triste, e me perguntando por que roubaram a minha bicicleta, era só um presente para mim”, desabafou a menina.

O Papai Noel chegou com o presente em uma viatura da Polícia Militar Crédito: Polícia Militar

Ela só pode dar uma voltinha com o brinquedo antes de ser roubado. Nem deu tempo de aprender a andar direito, mas ela pretende mudar isso com a bicicleta nova. “Fiquei muito feliz. Ainda não sei andar, mas a mamãe vai me ensinar”, disse.

Segundo o pai da criança, o vigilante Bruno Moreira, ninguém estava na residência quando o crime ocorreu. Uma câmera de segurança registrou a ação do criminoso. Segundo o pai, o ladrão furtou a bicicleta e a escondeu no quintal de outra residência, de onde retirou posteriormente.

A bicicleta roubada ainda não foi recuperada, de acordo com a Polícia Militar. Caso seja localizada, será doada para outra criança.