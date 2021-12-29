Bicicleta roubada de psicóloga na Praia da Costa é encontrada

Bicicleta roubada foi recuperada no bairro Ilha dos Ayres, em Vila Velha, na tarde desta quarta-feira (29) Crédito: Divulgação | Polícia Militar

De acordo com a Polícia Militar , uma pessoa que não se identificou informou à vítima que tinha visto a bike na região. Ela, por sua vez, repassou os dados para a corporação, que reforçou o patrulhamento. "O produto do roubo foi encontrado abandonado em uma rua, por volta das 13h30", afirmou a PM.

A bicicleta foi levada ao 6º Distrito Policial, no Centro de Vila Velha, que está investigando o crime. Em nota, a Polícia Civil confirmou a recuperação do veículo e informou que "não houve detidos relacionados a esse caso, que segue sob investigação". A vítima já fez um exame de corpo de delito.

SOCO NO ROSTO: RELEMBRE O ROUBO

Veja: Câmeras de segurança flagraram a violência sofrida pela psicóloga Luciane – que não será identificada pelo sobrenome – na manhã desta quarta-feira (29), na Praia da Costa, em Vila Velha. O roubo aconteceu por volta das 6h40. Antes de ter a bicicleta levada, ela levou um soco no rosto e caiu no chão.

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As imagens mostram que os dois criminosos abordaram a vítima perto do cruzamento das ruas Castelo Branco e Augusto Botelho. Após praticarem o crime, um dos suspeitos deixa a bicicleta em que estava no local e foge com a da vítima: uma Caloi Elite Carbon, muito usada no mountain bike.

Assustada, Luciane contou que costuma pedalar todas as manhãs e que o sentimento foi de impotência. "É uma sensação de frustração muito grande, porque a gente trabalha, faz tudo certo e, do nada, vem uma pessoa e leva aquilo que você deu muito duro para conseguir, em um estalar de dedos", desabafou.

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Participante de um grupo de pedal, a psicóloga de 46 anos comentou que assaltos a ciclistas são comuns na região, tanto no calçadão, quanto nas ruas que dão acesso à orla. As imagens do roubo sofrido por ela circularam nas redes sociais e podem ter ajudado na recuperação da bicicleta.