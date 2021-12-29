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Abandonada em rua

Bicicleta roubada de psicóloga na Praia da Costa é encontrada

Vítima levou soco no rosto antes de ter a bike levada por dois criminosos na manhã desta quarta-feira (29); veículo foi encontrado no bairro Ilha dos Ayres

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 16:03

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

29 dez 2021 às 16:03
Bicicleta roubada foi recuperada no bairro Ilha dos Ayres, em Vila Velha, na tarde desta quarta-feira (29)
Bicicleta roubada foi recuperada no bairro Ilha dos Ayres, em Vila Velha, na tarde desta quarta-feira (29) Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Roubada na manhã desta quarta-feira (29) na Praia da Costa, em Vila Velha, a bicicleta de uma psicóloga foi recuperada durante a tarde por policiais militares no bairro Ilha dos Ayres, que fica no mesmo município. Nenhum dos dois suspeitos envolvidos no crime foi detido.
De acordo com a Polícia Militar, uma pessoa que não se identificou informou à vítima que tinha visto a bike na região. Ela, por sua vez, repassou os dados para a corporação, que reforçou o patrulhamento. "O produto do roubo foi encontrado abandonado em uma rua, por volta das 13h30", afirmou a PM.
A bicicleta foi levada ao 6º Distrito Policial, no Centro de Vila Velha, que está investigando o crime. Em nota, a Polícia Civil confirmou a recuperação do veículo e informou que "não houve detidos relacionados a esse caso, que segue sob investigação". A vítima já fez um exame de corpo de delito.
SOCO NO ROSTO: RELEMBRE O ROUBO
Câmeras de segurança flagraram a violência sofrida pela psicóloga Luciane – que não será identificada pelo sobrenome – na manhã desta quarta-feira (29), na Praia da Costa, em Vila Velha. O roubo aconteceu por volta das 6h40. Antes de ter a bicicleta levada, ela levou um soco no rosto e caiu no chão. Veja:
As imagens mostram que os dois criminosos abordaram a vítima perto do cruzamento das ruas Castelo Branco e Augusto Botelho. Após praticarem o crime, um dos suspeitos deixa a bicicleta em que estava no local e foge com a da vítima: uma Caloi Elite Carbon, muito usada no mountain bike.
Assustada, Luciane contou que costuma pedalar todas as manhãs e que o sentimento foi de impotência. "É uma sensação de frustração muito grande, porque a gente trabalha, faz tudo certo e, do nada, vem uma pessoa e leva aquilo que você deu muito duro para conseguir, em um estalar de dedos", desabafou.
Participante de um grupo de pedal, a psicóloga de 46 anos comentou que assaltos a ciclistas são comuns na região, tanto no calçadão, quanto nas ruas que dão acesso à orla. As imagens do roubo sofrido por ela circularam nas redes sociais e podem ter ajudado na recuperação da bicicleta.
Devido ao soco levado na face, Luciane passou pelo Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde realizou exames de lesão corporal. Quem tiver qualquer informação sobre os suspeitos que praticaram o crime deve entrar em contato com o Disque-Denúncia (181). Não é preciso se identificar.

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