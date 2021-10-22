Mais de 100 bicicletas apreendidas em Vila Velha serão doadas à população

Ao todo, 107 bicicletas serão reparadas e doadas para pessoas e instituições Crédito: Divulgação/PCES

A Delegacia Regional de Vila Velha enviou 107 bicicletas para reparação, na última quarta-feira (20), com objetivo de doá-las para pessoas e instituições que tenham interesse e necessidade em recebê-las.

A ação faz parte de uma parceria com o Ministério Público do Espírito Santo MPES ), e que conta com o apoio da Superintendência de Apoio Logístico e Engenharia (Sale), da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES).

ORIGEM DAS BICICLETAS

As bicicletas são provenientes de apreensões feitas pelas agências de segurança de Vila Velha nos últimos três anos de ações. Com a ideia de proporcionar um fim social às bicicletas, foi firmada uma parceria com o Grupo Especial de Trabalho em Execução Penal (Getep), do MPES, que é responsável pelo projeto “Pedalando Para a Liberdade”, com as Varas de Execução Penal de Vila Velha e a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) no município.

Bicicletas são separadas para serem levadas à manutenção Crédito: Divulgação/PCES

O delegado Marcelo Nolasco, titular da Delegacia Regional de Vila Velha, explica sobre a origem das bicicletas. “Elas são frutos de ocorrências, foram apreendidas e ficaram na delegacia durante anos. Elas não são objetos de furto e roubo, mas de pessoas que estavam envolvidas em delitos e não conseguiram comprovar que eram os donos”.

IDEIA DO FIM SOCIAL

Durante este período, ninguém foi até a delegacia comprovar que de fato era proprietária de alguma das bicicletas. Sem uso, sofriam com as ações do tempo. Portanto, o delegado se propôs a dar um fim social às mesmas, entrando em contato com a Superintendência de Apoio Logístico e Engenharia da PCES, que já fez este projeto em outros anos e indicou o projeto do MPES.

Segundo o delegado Paulo Cesar Ferreira, superintendente de Apoio Logístico e Engenharia da PCES, a doação de bicicletas sem vínculo com inquéritos é uma ideia que surgiu da necessidade de dar um fim as bicicletas, que se acumulavam com o passar do tempo, já que os donos não as procuravam.

Bicicletas terão fim social, com objetivo de auxiliar pessoas e instituições Crédito: Divulgação/PCES

PROCESSO DE MANUTENÇÃO

Dessa forma, os internos aprenderam a realizar a manutenção das bicicletas com um voluntário da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Vila Velha. Com o objetivo de mantê-los na ativa, foi desenvolvido o projeto.

Algumas das bicicletas, além de serem restauradas para uso pessoal, estão sendo desenvolvidas com floreiras, que podem servir de ornamentação de praças e jardins. Elas serão expostas em locais públicos para divulgação do projeto e dos trabalhos realizados pela APAC.