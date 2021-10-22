Espetáculo "A Luz da Cultura” Crédito: Divulgação Camerata Sesi

Your browser does not support the audio element. Camerata Sesi faz concerto à luz de velas em homenagem às vítimas da Covid-19

No mês em que se comemora o Outubro Rosa, a Camerata Sesi se volta à solidariedade. Nos próximos finais de semana - dias 22, 23 e 29 de outubro - a orquestra realiza o espetáculo "A Luz da Cultura", em homenagem às vítimas de Covid-19. A entrada será a doação de um pacote de fraldas (geriátricas ou infantis) que serão entregues para instituições de caridade.

O concerto acontece no Teatro do Centro Cultural Sesi, em Jardim da Penha, na Capital, e se configura de forma intimista com a apresentação da Camerata, sob a regência do maestro Dennys Serafim, num cenário à luz de velas. Na ocasião, a orquestra apresentará "As Quatro Estações", de Antonio Vivaldi, que detalha de maneira poética a transição entre as estações do ano - a primavera, o verão, o outono e o inverno.

“A Luz da Cultura” aposta no brilho da luz das velas para que uma atmosfera serena seja criada para que o público acompanhe as canções. Por razões de segurança e de preservação da integridade do local, durante o concerto serão utilizadas velas de LED, ao invés das tradicionais com fogo. Para assistir ao evento, são obrigatórios o uso de máscaras e a apresentação do certificado de vacinação contra a Covid-19.

A primeira apresentação, nesta sexta (22), será exclusiva para convidados. As demais, no sábado (23) e no dia 29, serão abertas ao público e as entradas já podem adquiridas na bilheteria do teatro, sendo 150 lugares por dia. Basta levar um pacote de fraldas ao local, das 8h às 18h. Mesmo após a última apresentação do espetáculo, doações podem continuar sendo feitas no centro cultural para ajudar na causa.

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