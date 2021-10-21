Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Música

Artistas do Espírito Santo são atrações do Sonora Brasil

Projeto valoriza compositoras brasileiras e grupos indígenas com apresentação pelo YouTube neste domingo, 24 de outubro

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 11:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2021 às 11:45
A cantora Eloá Eler
A cantora Eloá Eler é uma das artistas selecionadas para a apresentação com o tema Líricas Femininas Crédito: Thais Carletti/Instagram/@Eloá Eler
O grupo indígena ‘Banda Kaymuan’, do Povo Tupinikim, e as cantoras Eloá Eller, Júlia Nali, Elaine Vieira, Flávia Bonelli e Dora Dalvi, são as atrações do Sonora Brasil, promovido pelo Sesc, e considerada a maior iniciativa brasileira de circulação musical. Em função da pandemia de COVID-19, o circuito não ocorreu em 2020 e, este ano, todos os espetáculos foram gravados em formato on-line, em mais de 20 estados, e serão transmitidos pelos canais de Youtube do Sesc em cada estado.
No Espírito Santo, as apresentações acontecerão no próximo domingo, dia 24 de outubro, e serão exibidas pelo canal do Sesc do Espírito Santo no YouTube, às 18h30 e às 20h.  As apresentações do Sonora Brasil são de caráter essencialmente acústico, como forma de valorizar a autenticidade musical das obras.
No primeiro horário, será abordado o tema "A Música dos Povos Originários do Brasil", enquanto a abordagem das 20h será sobre “Líricas Femininas - A presença da mulher na música brasileira”. Para escolha dos artistas e grupos, foram consideradas questões sociais, ligadas à diversidade de ritmos, de territórios e de artistas.

Veja Também

Santa Teresa realiza festival de música gratuito com Renato Teixeira

Teatro do Centro Cultural Carmélia terá até projeções audiovisuais após reforma

Artista capixaba realiza exposição sobre escravidão em Campinas, São Paulo

A banda Kaymuan surgiu no ano de 2003. Formada por oito integrantes do povo Tupinikim da Aldeia de Caieiras Velha, de Aracruz, ela utiliza tambores e casaca misturados a outros instrumentos em canções na língua Tupi, além de letras fortes e marcantes que contam sobre as lutas, os amores e as crenças, que evidenciam a identidade musical dos índios de Caieiras Velha.
Da vida rural ribeirinha à realidade do litoral capixaba, as cantoras Eloá Eller, Júlia Nali, Elaine Vieira, Flávia Bonelli e Dora Dalvi apresentam “O Rio Encontra O Mar”. No show, o grupo representa, por meio do elemento água, toda a simbologia feminina em canções de mulheres capixabas. 

SONORA BRASIL

A maior iniciativa brasileira de circulação musical está de volta. Promovido pelo Sesc, o Sonora Brasil chega a sua 23ª edição com a apresentação de um repertório inédito, composto por músicas de mais de cem compositoras brasileiras e 21 grupos indígenas de diversas etnias, que mostram toda a potência do projeto em divulgar as mais diferentes manifestações musicais do país. Ao longo da sua trajetória, o Sonora Brasil já alcançou mais de 750 mil pessoas e realizou mais de seis mil concertos em todo o Brasil.
As abordagens apresentadas terão como temas as “Líricas Femininas - A presença da mulher na música brasileira” e “A Música dos Povos Originários do Brasil”. A temática de 2021 acompanhará a da última edição, realizada em 2019, já que os temas centrais do Sonora Brasil são definidos por biênios. O lançamento será no dia 19 de outubro e as exibições ocorrerão até o dia 12 de novembro, sempre às 18h30 (Povos Originários) e às 20h (Líricas Femininas). O calendário das transmissões está disponível na página do projeto (www.sesc.com.br/sonorabrasil) e todos os vídeos terão tradução para linguagem de libras, incluindo os espetáculos dos povos indígenas.
  • SONORA BRASIL - SESC
  • Quando:  24 de outubro (domingo)
  • Onde: canal Sesc Espírito Santo no YouTube
  • 18h30: Grupo ‘Banda Kaymuan’  (Povos Originários do Brasil)
  • 20h: Eloá Eller, Júlia Nali, Elaine Vieira, Flávia Bonelli e Dora Dalvi (Líricas Femininas)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carga de maconha do tipo haxixe marroquino, avaliada em mais de R$ 800 mil, foi apreendida no RJ a caminho do ES
Maconha "de grife" enviada para o ES é apreendida no Rio de Janeiro
Imagem de destaque
Falta de vagas em Colatina gera reclamações após suspensão do estacionamento rotativo
FPSO Cidade de Vitória: plataforma que produz no campo de Golfinho, litoral Norte do ES
Royalties de petróleo: STF marca audiência de conciliação um dia antes de julgamento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados