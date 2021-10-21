Artistas do Espírito Santo são atrações do Sonora Brasil

A cantora Eloá Eler é uma das artistas selecionadas para a apresentação com o tema Líricas Femininas Crédito: Thais Carletti/Instagram/@Eloá Eler

O grupo indígena ‘Banda Kaymuan’, do Povo Tupinikim, e as cantoras Eloá Eller, Júlia Nali, Elaine Vieira, Flávia Bonelli e Dora Dalvi, são as atrações do Sonora Brasil, promovido pelo Sesc, e considerada a maior iniciativa brasileira de circulação musical. Em função da pandemia de COVID-19, o circuito não ocorreu em 2020 e, este ano, todos os espetáculos foram gravados em formato on-line, em mais de 20 estados, e serão transmitidos pelos canais de Youtube do Sesc em cada estado.

No Espírito Santo, as apresentações acontecerão no próximo domingo, dia 24 de outubro, e serão exibidas pelo canal do Sesc do Espírito Santo no YouTube , às 18h30 e às 20h. As apresentações do Sonora Brasil são de caráter essencialmente acústico, como forma de valorizar a autenticidade musical das obras.

No primeiro horário, será abordado o tema "A Música dos Povos Originários do Brasil", enquanto a abordagem das 20h será sobre “Líricas Femininas - A presença da mulher na música brasileira”. Para escolha dos artistas e grupos, foram consideradas questões sociais, ligadas à diversidade de ritmos, de territórios e de artistas.

A banda Kaymuan surgiu no ano de 2003. Formada por oito integrantes do povo Tupinikim da Aldeia de Caieiras Velha, de Aracruz, ela utiliza tambores e casaca misturados a outros instrumentos em canções na língua Tupi, além de letras fortes e marcantes que contam sobre as lutas, os amores e as crenças, que evidenciam a identidade musical dos índios de Caieiras Velha.

Da vida rural ribeirinha à realidade do litoral capixaba, as cantoras Eloá Eller, Júlia Nali, Elaine Vieira, Flávia Bonelli e Dora Dalvi apresentam “O Rio Encontra O Mar”. No show, o grupo representa, por meio do elemento água, toda a simbologia feminina em canções de mulheres capixabas.

SONORA BRASIL

A maior iniciativa brasileira de circulação musical está de volta. Promovido pelo Sesc, o Sonora Brasil chega a sua 23ª edição com a apresentação de um repertório inédito, composto por músicas de mais de cem compositoras brasileiras e 21 grupos indígenas de diversas etnias, que mostram toda a potência do projeto em divulgar as mais diferentes manifestações musicais do país. Ao longo da sua trajetória, o Sonora Brasil já alcançou mais de 750 mil pessoas e realizou mais de seis mil concertos em todo o Brasil.

As abordagens apresentadas terão como temas as “Líricas Femininas - A presença da mulher na música brasileira” e “A Música dos Povos Originários do Brasil”. A temática de 2021 acompanhará a da última edição, realizada em 2019, já que os temas centrais do Sonora Brasil são definidos por biênios. O lançamento será no dia 19 de outubro e as exibições ocorrerão até o dia 12 de novembro, sempre às 18h30 (Povos Originários) e às 20h (Líricas Femininas). O calendário das transmissões está disponível na página do projeto (www.sesc.com.br/sonorabrasil) e todos os vídeos terão tradução para linguagem de libras, incluindo os espetáculos dos povos indígenas.