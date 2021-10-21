Santa Teresa realiza festival de música gratuito com Renato Teixeira

Renato Teixeira é um dos destaques do Festival de Música Primavera Teresense Crédito: Van Campos/Fotoarena/Folhapress

A Primavera Teresense segue com novidades. Com o avanço da vacinação no Espírito Santo, a cidade de Santa Teresa realiza um festival de música aberto à população, com direito a shows na Praça da Cultura (que inclui toda a área no entorno da Secretaria de Turismo e Cultura) e na Praça Primo Sancio, na Rua do Lazer. A prefeitura da cidade garante em seu site apresentações até o fim de novembro, mas ainda não divulgou a agenda completa.

Renato Teixeira e Paulinho Pedra Azul são alguns dos destaques dentro da programação do Festival de Música Primavera Teresense, que começa nesta sexta-feira (22), a partir das 20h. A abertura fica por conta da banda Cultura Racional, que faz um tributo a Tim Maia no "Rock na Praça", na Rua de Lazer.

No sábado (23), o "rock" continua no mesmo local. O som fica por conta de Via Expressa, O Quarto, Capitão Morgan e LDA, a partir das 13 horas. A programação do Festival de Música Primavera Teresense segue nos próximos finais de semana.

No dia 30 de outubro, haverá apresentação de Paulinho Pedra Azul, a partir das 20h30, na Praça da Cultura. Juntamente ao cantor e compositor, se apresenta a Orquestra de Compositores, com participação de Gustavo Macacko e Sandrera e regência do maestro Sanny Souza.

Renato Teixeira também vai se apresentar na Praça da Cultura. O compositor de "Romaria" começa seu show a partir das 21 horas de sexta-feira, dia 5 de novembro. A abertura do espetáculo fica por conta do violonista Fábio do Carmo. Confira abaixo a programação confirmada até o momento.

SERVIÇO

22/10

Cultura Racional "Tributo a Tim Maia"

Horário: 20h

20h Local: Praça Primo Sancio, Rua do Lazer, Santa Teresa, ES

23/10

Shows com Via Expressa, O Quarto, Capitão Morgan e LDA



Horário: de 10h às 22h



de 10h às 22h Local: Praça Primo Sancio, Rua do Lazer, Santa Teresa, ES



30/10



Paulinho Pedra Azul e Orquestra de Compositores, com participação de Gustavo Macacko e Sandrera e regência do maestro Sanny Souza.



Horário: 20h30



20h30 Local: Praça da Cultura, Santa Teresa, ES

