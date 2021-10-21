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A partir de sexta

Santa Teresa realiza festival de música gratuito com Renato Teixeira

Evento será realizado na Praça da Cultura e na Praça Primo Sancio, em Santa Teresa, e terá diversos shows e apresentações culturais até o final de novembro. A entrada é franca

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 09:00

Emanuel Vargas da Silva

Emanuel Vargas da Silva

Publicado em 

21 out 2021 às 09:00
Renato Teixeira durante show no Espaço das Américas (SP) com Oswaldo Montenegro, em 2019
Renato Teixeira é um dos destaques do Festival de Música Primavera Teresense Crédito: Van Campos/Fotoarena/Folhapress
A Primavera Teresense segue com novidades. Com o avanço da vacinação no Espírito Santo, a cidade de Santa Teresa realiza um festival de música aberto à população, com direito a shows na Praça da Cultura (que inclui toda a área no entorno da Secretaria de Turismo e Cultura) e na Praça Primo Sancio, na Rua do Lazer. A prefeitura da cidade garante em seu site apresentações até o fim de novembro, mas ainda não divulgou a agenda completa.
Renato Teixeira e Paulinho Pedra Azul são alguns dos destaques dentro da programação do Festival de Música Primavera Teresense, que começa nesta sexta-feira (22), a partir das 20h. A abertura fica por conta da banda Cultura Racional, que faz um tributo a Tim Maia no "Rock na Praça", na Rua de Lazer. 
No sábado (23), o "rock" continua no mesmo local. O som fica por conta de Via Expressa, O Quarto, Capitão Morgan e LDA, a partir das 13 horas. A programação do Festival de Música Primavera Teresense segue nos próximos finais de semana.

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No dia 30 de outubro, haverá apresentação de Paulinho Pedra Azul, a partir das 20h30, na Praça da Cultura. Juntamente ao cantor e compositor, se apresenta a Orquestra de Compositores, com participação de Gustavo Macacko e Sandrera e regência do maestro Sanny Souza.
Renato Teixeira também vai se apresentar na Praça da Cultura. O compositor de "Romaria" começa seu show a partir das 21 horas de sexta-feira, dia 5 de novembro. A abertura do espetáculo fica por conta do violonista Fábio do Carmo. Confira abaixo a programação confirmada até o momento.
SERVIÇO
  • 22/10
  • Cultura Racional "Tributo a Tim Maia"
  • Horário: 20h
  • Local: Praça Primo Sancio, Rua do Lazer, Santa Teresa, ES
  • 23/10
  • Shows com Via Expressa, O Quarto, Capitão Morgan e LDA
  • Horário: de 10h às 22h
  • Local: Praça Primo Sancio, Rua do Lazer, Santa Teresa, ES
  • 30/10
  • Paulinho Pedra Azul e Orquestra de Compositores, com participação de Gustavo Macacko e Sandrera e regência do maestro Sanny Souza.
  • Horário: 20h30
  • Local: Praça da Cultura, Santa Teresa, ES
  • 05/11
  • Renato Teixeira e Banda - com abertura do violonista Fábio do Carmo (Violão Instrumental Brasileiro)
  • Horário: 21h
  • Local : Praça da Cultura (entorno da Secretaria de Turismo e Cultura)

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