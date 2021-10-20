Alice Caymmi e Letrux vêm ao ES para o Festival de Cinema de Vitória Itinerante

Alice Caymmi e Letrux Crédito: Montagem/Divulgação/Ana Alexandrino

Alice Caymmi e Letrux desembarcam no ES na próxima semana. As cantoras são atrações do Festival de Cinema de Vitória Itinerante, que neste ano acontece entre os dias 28 e 30 de outubro, a partir das 19h30, no YouTube do festival

Além delas, André Prando marca presença com um show que mistura rock, MPB e psicodelia. Os artistas fazem parte da proposta do evento neste ano, de promover o encontro entre cinema e música.

Com apresentação de Silvero Pereira, o festival será formado ainda por três sessões audiovisuais retrospectivas, tendo como base os filmes exibidos ao longo da história do festival, além de laboratórios de formação. Entre os filmes exibidos, destaque para "Macabeia", de Erly Vieira Jr, que traz uma adaptação livre do clássico A Hora da Estrela, abrindo o festival.

Tanto os shows quanto os filmes ficarão disponíveis por 24 horas, a partir do horário de estreia, no Canal de YouTube do Festival de Cinema de Vitória.

VERSÃO DIGITAL

Em sua primeira edição virtual, o Festival de Cinema de Vitória itinerante percorre simbolicamente as cidades de Vitória, Cariacica e Serra. A proposta desta edição é alcançar pessoas de várias partes do Brasil com uma programação eclética que dialoga com a diversidade do festival.

Letrux, Alice e Prando se apresentam diretamente de Vitória, no Estúdio Bravo. Cada um irá representar uma cidade. Na quinta (28), Alice representa a Capital; na sexta (29), Prando percorre Cariacica; e no sábado (30), Letrux aparecerá na Serra - tudo de forma virtual.

“O foco do Festival de Cinema de Vitória Itinerante está na democratização do acesso ao cinema e na descentralização das atividades culturais que o projeto oferece. No formato on-line, o evento se propõe a ampliar o público e chegar a pessoas de diversas partes do país. Nesta edição, vamos exibir curtas-metragens realizados nos últimos 20 anos e muito importantes para o audiovisual brasileiro e que contam um pouco da história do festival e também do Brasil”, disse a diretora do Festival, Lucia Caus.

FORMAÇÃO

Mantendo o compromisso de ampliar a cadeia produtiva da cultura, as atividades de formação também fazem parte da programação do 27º Festival de Cinema de Vitória Itinerante. Entre os dias 27 e 29 de outubro, de quarta a sexta, acontece o Laboratório de Fotografia, com a fotógrafa Luara Monteiro.

A proposta é apresentar os conceitos básicos da fotografia e da câmera considerando o olhar observador, enquadramento, timing e luz. Além de estimular a pensar imagens de pontos de vista pouco óbvios, trabalhar rapidamente conceitos e referências de autorretrato, fotojornalismo até chegar em fotografia de cinema e suas interações.

Serão três aulas individuais e presenciais, com quatro horas de duração, que irão atender 30 alunos - 10 pessoas por turma. As inscrições e a participação no curso são gratuitas e acontecem a partir do dia 18 de Outubro, via formulário Google, por ordem de chegada. Para se inscrever basta ter acima de 18 anos e interesse em saber sobre fotografia.

27º Festival de Cinema de Vitória itinerante

Quando: de 28 a 30 de outubro, às 19h30



de 28 a 30 de outubro, às 19h30 Onde: canal de YouTube do Festival de Cinema de Vitória



canal de YouTube do Festival de Cinema de Vitória Gratuito



PROGRAMAÇÃO





QUINTA-FEIRA (28) - VITÓRIA



A partir das 19h30



Show: Alice Caymmi



Filmes:



Macabéia (Erly Vieira Jr, Lizandro Nunes e Virginia Jorge, ES, FIC, 2000, 19')



Água Viva (Bárbara Ribeiro, ES, DOC, 2018, 13’)



Depois de Tudo (Rafael Saar, RJ, 2008, FIC, 12’)



Agrados para Cloê (Jefinho Pinheiro, ES, FIC, 2007, 21’)



Santos Imigrantes (Thiago Costa, SP, FIC/EXP, 2018, 7’)





SEXTA-FEIRA (29) - CARIACICA



A partir das 19h30



Show: André Prando



Filmes:



Braços Vazios (Daiana Rocha, ES, FIC, 2017, 16’)



Manaus Hot City (Rafael Ramos, AM, FIC, 2020, 13’)



Montação (Wan Viana, ES, DOC, 2016, 15’)



Vento Sul (Saskia Sá, ES, FIC, 2014, 13’)



Sweet Karolynne (Ana Bárbara Ramos, PB, DOC, 2009, 15’)





SÁBADO (30) - SERRA



A partir das 19h30



Show: Letrux



Filmes:



Olho e o Zarolho (Juliana Vicente e René Guerra, SP, 2013, FIC, 16’)



A Piscina de Caíque (Raphael Gustavo da Silva, GO, 2017, FIC, 15')



Guri (Adriano Monteiro, ES, 2019, FIC, 12')



Pobre Yurinho (João Ademir, RJ, 2018, FIC, 15')



Arani Tempo Furioso (Roobertchay Domingues Rocha, ES, 2019, FIC, 20’)





*a programação ficará disponível por 24 horas após a estreia

