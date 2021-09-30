Apostando na diversidade, Festival de Cinema de Vitória seleciona 92 filmes; veja a lista

O capixaba "Matéria Noturna", de Bernard Lessa, é um dos filmes convidados do Festival de Cinema de Vitória Crédito: Safira Moreira

Conhecido por ser um incentivador da diversidade da produção audiovisual brasileira, o Festival de Cinema de Vitória, que aposta no formato virtual para sua 28ª edição, entre os dias 23 e 28 de novembro, divulgou a lista dos títulos selecionados. Ao todo, foram escolhidos 92 filmes, entre longas e curtas-metragens, que serão exibidos em 12 mostras. O evento, com organização da Galpão Produções e Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA), conta com o apoio institucional da Rede Gazeta.

Os trabalhos escolhidos pela Comissão de Seleção concorrem ao Troféu Vitória em 32 categorias. A escolha dos vencedores é feita pelas comissões de Júri do Festival, compostas por especialistas e profissionais do cinema, além da votação pelo Júri Popular.

Entre as sessões do festival, estão a 25ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas, com uma seleção de títulos da safra recente do cinema brasileiro; a 11ª Mostra Competitiva Nacional de Longas, que contará com a exibição de seis filmes na competitiva; a 11ª Mostra Quatro Estações, com produções que abordam a temática da diversidade sexual; a 10ª Mostra Foco Capixaba, janela exclusiva para realizadores do Espírito Santo; a 10ª Mostra Corsária, com filmes que apresentam pesquisas de linguagem da estética cinematográfica; e a 8ª Mostra Outros Olhares, que propõe a observação da construção de novos mundos a partir de experiências particulares.

Duas janelas temáticas completam meia década de exibição este ano: a 6ª Mostra Mulheres no Cinema, sessão com filmes dirigidos exclusivamente por mulheres e que aborda questões de gênero, valorizando a atuação feminina por trás das câmeras; e a 6ª Mostra Cinema e Negritude, com filmes produzidos exclusivamente por realizadores negros e que tratam das mais diversas narrativas que atravessam a população negra no Brasil.

A 5ª Mostra Nacional de Videoclipes, apresenta produções de gênero experimental por excelência e que fundem música e audiovisual; a 4ª Mostra Nacional de Cinema Ambiental, abre espaço para o debate sobre sustentabilidade e questões ambientais. Já a 3ª Mostra Do Outro Lado – Cinema Fantástico, traz o terror para o evento. Fora de competição, a 12ª janela do festival é a 4ª Mostra Cinema de Bordas.

"Prato principal" do cardápio, a Mostra Competitiva de Longas-Metragens contará com seis títulos, todos inéditos em circuito comercial capixaba. Entre os escolhidos, nomes de peso, como "Mulher Oceano" (trailer abaixo), elogiada estreia na direção de Djin Sganzerla, que conta, entre outros, com Stênio Garcia, Lucélia Santos e Rafael Zulu no elenco.

Ainda entre os selecionados, obras celebradas, como a distopia "A Última Cidade", do cearense Victor Furtado; "Noites de Alface" (trailer a seguir), do carioca Zeca Ferreira, com elogiada atuação de Marieta Severo; e o intenso "A Mesma Parte de um Homem", da paranaense Ana Johann, que conta com o sempre ótimo Irandhir Santos.

Completam a lista dos longas-metragens, o documentário paulista "Máquina do Desejo", de Joaquim Castro e Lucas Weglinski, sobre os 60 anos do tradicional Teatro Oficina, e "Mirador", do paranaense Bruno Costa.

Além dos filmes selecionados, o FCV irá exibir três longas-metragens convidados, fora de competição. Na Sessão Especial de Abertura, no dia 23 de novembro, o público vai conferir o filme capixaba "Matéria Noturna", de Bernard Lessa e, na Sessão Especial de Encerramento, será projetado o documentário "Espero que Esta te Encontre e que Estejas Bem", da pernambucana Natara Ney. "Limiar", de Coraci Ruiz, também será exibido hors-concours.

EXIBIÇÕES VIRTUAIS

Por conta da pandemia da Covid-19, pelo segundo ano consecutivo o Festival de Cinema de Vitória aposta no formato online. Os filmes serão exibidos novamente na plataforma InnSaei.TV , que transmitiu o evento em 2020. “As mostras em formato on-line são uma oportunidade de fomentar ainda mais o acesso às produções de curta e longa-metragem. O espectador tem a possibilidade de assistir aos filmes de qualquer parte do Brasil, o que democratiza ainda mais o acesso”, disse Lucia Caus, diretora do festival.

Para acessar o site da InnSaei.TV, o espectador precisa realizar um cadastro rápido e gratuito e conferir os filmes selecionados através de diversas telas, como celular, computador, tablet e smart TV. Cada filme ficará disponível por 24 horas, de acordo com a grade de programação, que será divulgada em breve, com as personalidades que serão homenageadas nesta edição.

Exibido no Festival de Veneza, o curta "O Ato", de Bárbara Paz, será exibido no FCV Crédito: Festival de Cinema de Vitória

Voltando aos dados que confirmam o caráter de diversidade da maior mostra de cinema capixaba, foram selecionados 20 filmes de realizadores negros e negras; 27 dirigidos por mulheres, sendo cinco por mulheres negras; 29 títulos com temática de diversidade sexual; além de nove dirigidos por universitários.

Para Lucia Caus, os projetos selecionados representam a pluralidade da produção recente do audiovisual produzido no país. “A curadoria tem um olhar cuidadoso sobre os diversos gêneros da produção cinematográfica brasileira contemporânea. É sempre um desafio e, ao mesmo tempo, um prazer, dar visibilidade para tantos filmes e ver de perto todo o potencial criativo dos nossos realizadores”, complementa.

OS SELECIONADOS PARA O 28º FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA

25ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas





A Cambonagem e o Incêndio Inevitável (Castiel Vitorino Brasileiro e Roger Ghil, DOC, ES, 34’)

(Castiel Vitorino Brasileiro e Roger Ghil, DOC, ES, 34’) Ato (Bárbara Paz, FIC, MG, 21’)

(Bárbara Paz, FIC, MG, 21’) Três Graças (Luana Laux, FIC, ES, 19’)

(Luana Laux, FIC, ES, 19’) Faz Vinte Anos (Tati Franklin, EXP, ES, 6’)

(Tati Franklin, EXP, ES, 6’) Bestiário Invisível (Tati Rabelo e Rodrigo Linhales, DOC/EXP, ES, 12’)

(Tati Rabelo e Rodrigo Linhales, DOC/EXP, ES, 12’) Calmaria (Leonardo Catapreta, FIC, MG, 24')

(Leonardo Catapreta, FIC, MG, 24') Per Capita (Lia Letícia, FIC, PE, 15’)

(Lia Letícia, FIC, PE, 15’) Cercanias/Gatos (Sérgio Andrade, DOC, AM, 15’)

(Sérgio Andrade, DOC, AM, 15’) Usina – Desejo Contra a Indústria do Medo (Amanda Seraphico, Clarissa Ribeiro e Lorran Dias, FIC, RJ, 16’)

(Amanda Seraphico, Clarissa Ribeiro e Lorran Dias, FIC, RJ, 16’) O Resto (Pedro Gonçalves Ribeiro, DOC, MG, 21’)

(Pedro Gonçalves Ribeiro, DOC, MG, 21’) Vagalumes (Léo Bittencourt, EXP, RJ, 19’)

(Léo Bittencourt, EXP, RJ, 19’) Hawalari (Cassio Domingos, FIC, GO, 15’)

(Cassio Domingos, FIC, GO, 15’) O Barco e o Rio (Bernardo Ale Abinader, FIC, AM, 17’)

(Bernardo Ale Abinader, FIC, AM, 17’) Gargaú (Bruno Ribeiro, DOC, RJ, 20’)

(Bruno Ribeiro, DOC, RJ, 20’) Cinco Fitas (Heraldo de Deus e Vilma Martins, FIC, BA, 15’ )

(Heraldo de Deus e Vilma Martins, FIC, BA, 15’ ) De Vez em Quando eu Ardo (Carlos Segundo, FIC, MG, 15’)

(Carlos Segundo, FIC, MG, 15’) Prata (Lucas Melo, EXP, RJ, 21’)

(Lucas Melo, EXP, RJ, 21’) Portugal Pequeno (Victor Quintanilha, FIC, RJ, 20’)

(Victor Quintanilha, FIC, RJ, 20’) Coleção Preciosa (Rayssa Coelho e Filipe Gama, DOC, BA, 15’)

(Rayssa Coelho e Filipe Gama, DOC, BA, 15’) Praia dos Tempos (Luan Santos, FIC, BA, 11’)

(Luan Santos, FIC, BA, 11’) Muxarabi (Natália Maia e Samuel Brasileiro, DOC, CE, 18’)

(Natália Maia e Samuel Brasileiro, DOC, CE, 18’) Meus Santos Saúdam Teus Santos (Rodrigo Antônio, DOC, PA, 14’)

(Rodrigo Antônio, DOC, PA, 14’) Cenas de Infância (Kimberly Palermo, ANI, RJ, 6’)



(Kimberly Palermo, ANI, RJ, 6’) 11ª Mostra Competitiva Nacional de Longas





Mulher Oceano (Djin Sganzerla, FIC, RJ, 99’)

(Djin Sganzerla, FIC, RJ, 99’) A Última Cidade (Victor Furtado, FIC, CE, 70’)

(Victor Furtado, FIC, CE, 70’) Mirador (Bruno Costa, FIC, PR, 95’)

(Bruno Costa, FIC, PR, 95’) Noites de Alface (Zeca Ferreira, FIC, RJ, 79’)

(Zeca Ferreira, FIC, RJ, 79’) Máquina do Desejo (Joaquim Castro e Lucas Weglinski, DOC, SP, 110’)

(Joaquim Castro e Lucas Weglinski, DOC, SP, 110’) A Mesma Parte de um Homem (Ana Johann, FIC, PR, 99’)





(Ana Johann, FIC, PR, 99’) 11ª Mostra Quatro Estações





Cacicus (Bruno Cabral e Gabriela Dullius, FIC, RS, 14’)

(Bruno Cabral e Gabriela Dullius, FIC, RS, 14’) Letícia , Monte Bonito, 04 (Julia Regis, FIC, RS, 19’)

, Monte Bonito, 04 (Julia Regis, FIC, RS, 19’) O Fio de Ariadne (Mozart Freire e Ton Martins, FIC, CE, 16’)

(Mozart Freire e Ton Martins, FIC, CE, 16’) Time de Dois (André Santos, FIC, RN, 11’)

(André Santos, FIC, RN, 11’) O Nascimento de Helena (Rodrigo Almeida, EXP, RN, 11’)

(Rodrigo Almeida, EXP, RN, 11’) Macho Carne (George Pedrosa, EXP, MA, 15’)





(George Pedrosa, EXP, MA, 15’) 10ª Mostra Corsária

Minha Bateria Está Acabando e Está Ficando Tarde (Rubiane Maia e Tom Nóbrega, DOC EXP, ES/SP, 27’)

(Rubiane Maia e Tom Nóbrega, DOC EXP, ES/SP, 27’) Os Últimos Românticos do Mundo (Henrique Arruda, FIC, PE, 23’)

(Henrique Arruda, FIC, PE, 23’) Mormaço (Carol Lima DOC, PE, 11’)

(Carol Lima DOC, PE, 11’) Atlântida (Diego Locatelli, EXP, SP, 4’)

(Diego Locatelli, EXP, SP, 4’) Presente Maravilha (Jeã Santos, EXP, RJ, 3’)

(Jeã Santos, EXP, RJ, 3’) Há um Profeta nas Olaias, Tomem Cuidado! (Lucas Camargo de Barros, DOC, SP, 8’)

(Lucas Camargo de Barros, DOC, SP, 8’) Todos os Rostos que Amo se Parecem (Davi Mello e Deborah Perrota, FIC, MG, 14’)

(Davi Mello e Deborah Perrota, FIC, MG, 14’) Casa de um Corpo Gasoso (Bruno Moreno, FIC, PI, 5’)





Cena do filme "Uma Noite Sem Lua", de Castiel Vitorino Brasileiro Crédito: Festival de Cinema de Vitória