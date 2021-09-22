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Cinema

'Turma da Mônica - Lições' terá nova personagem; conheça Marina

Personagem é interpretada pela atriz Laís Villela
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 set 2021 às 15:58

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 15:58

Imagens do filme 'Turma da Mônica - Lições'
Imagens do filme 'Turma da Mônica - Lições' Crédito: LAURA SIERVI
Nos preparativos para o lançamento do filme "Turma da Mônica - Lições", uma nova personagem foi apresentada para os fãs da turminha do Bairro do Limoeiro. Na sequência do filme, Mônica (Giulia Benite) conhece Marina (Laís Villela), sua primeira amiga na nova escola.
A personagem já existia nos quadrinhos e agora no filme, será uma menina "bondosa, confiante e inteligente" e "admirada por seu caráter solidário e seu talento com desenho e pintura".
O longa irá abordar o crescimento da turma do Bairro do Limoeiro enfrentando a passagem da infância para a pré-adolescência, e a mudança de escola das personagens. Uma das lições apresentadas pelo filme é que fazer novos amigos pode ser difícil, mas dividir os momentos com eles faz tudo valer a pena.
No filme, Cebolinha que vive bolando seus planos infalíveis para capturar o Sansão das mãos de Mônica, interpretada por Giulia Benite, irá precisar resgatar o coelinho de pelúcia e o devolver para a amiga. A sequência irá contar com participações especiais de Malu Mader, 54, e Isabelle Drummond, 27.
Drummond aparece no filme como Tina, jovem criada por Mauricio de Sousa. Outro personagem querido pelo público dos quadrinhos que aparecerá na produção é o melhor amigo dela, Rolo, interpretado por Gustavo Merighi.
Além de Benite e Vechiatto, o elenco também conta com Laura Rauseo, como Magali, Gabriel Moreira como Cascão, e Monica Iozzi, como mãe da Mônica, Paulo Vilhena, como pai do Cebolinha, Fafá Rennó e Luiz Pacini. A estreia do projeto nos cinemas é prevista ainda para 2021.
O primeiro filme live-action dos personagens de Maurício de Sousa levou mais de 2 milhões de espectadores aos cinemas. A adaptação é uma produção da Biônica Filmes, em coprodução com Mauricio de Sousa Produções, Paris Entretenimento, Paramount Pictures e Globo Filmes.

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