'Turma da Mônica - Lições' terá nova personagem; conheça Marina

Imagens do filme 'Turma da Mônica - Lições' Crédito: LAURA SIERVI

Nos preparativos para o lançamento do filme "Turma da Mônica - Lições", uma nova personagem foi apresentada para os fãs da turminha do Bairro do Limoeiro. Na sequência do filme, Mônica (Giulia Benite) conhece Marina (Laís Villela), sua primeira amiga na nova escola.

A personagem já existia nos quadrinhos e agora no filme, será uma menina "bondosa, confiante e inteligente" e "admirada por seu caráter solidário e seu talento com desenho e pintura".

O longa irá abordar o crescimento da turma do Bairro do Limoeiro enfrentando a passagem da infância para a pré-adolescência, e a mudança de escola das personagens. Uma das lições apresentadas pelo filme é que fazer novos amigos pode ser difícil, mas dividir os momentos com eles faz tudo valer a pena.

No filme, Cebolinha que vive bolando seus planos infalíveis para capturar o Sansão das mãos de Mônica, interpretada por Giulia Benite, irá precisar resgatar o coelinho de pelúcia e o devolver para a amiga. A sequência irá contar com participações especiais de Malu Mader, 54, e Isabelle Drummond, 27.

Drummond aparece no filme como Tina, jovem criada por Mauricio de Sousa. Outro personagem querido pelo público dos quadrinhos que aparecerá na produção é o melhor amigo dela, Rolo, interpretado por Gustavo Merighi.

Além de Benite e Vechiatto, o elenco também conta com Laura Rauseo, como Magali, Gabriel Moreira como Cascão, e Monica Iozzi, como mãe da Mônica, Paulo Vilhena, como pai do Cebolinha, Fafá Rennó e Luiz Pacini. A estreia do projeto nos cinemas é prevista ainda para 2021.