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"Medo Profundo"

Internautas descobrem Cebolinha, da Turma da Mônica, em filme de terror australiano

Boneco do personagem está em cenas de longa sobre grupo de viajantes atacado por crocodilo

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 17:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2020 às 17:31
Um internauta descobriu uma participação um tanto inusitada de um personagem brasileiro no filme australiano "Medo Profundo (2007)".
Trata-se de um boneco do personagem Cebolinha, da "Turma da Mônica", que aparece em algumas cenas do filme de horror que retrata a história de um grupo de viajantes atacado por um crocodilo.
Cebolinha tem "participação especial" no filme de horror "Medo Profundo" Crédito: Reprodução/Sony Pictures Home Entertainment
A descoberta viralizou nas redes sociais, e até o perfil da "Turma da Mônica" no Twitter brincou com a situação. "Bom dia. Ainda não superamos o Cebolinha no filme independente australiano. Seguimos investigando", tuitou o perfil.
Alguns internautas, inclusive, já haviam notado a presença do personagem no filme, mas o acontecimento só tomou proporções maiores nesta quarta-feira (15).

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