Internautas descobrem Cebolinha, da Turma da Mônica, em filme de terror australiano

Um internauta descobriu uma participação um tanto inusitada de um personagem brasileiro no filme australiano "Medo Profundo (2007)".

Trata-se de um boneco do personagem Cebolinha, da "Turma da Mônica", que aparece em algumas cenas do filme de horror que retrata a história de um grupo de viajantes atacado por um crocodilo.

Cebolinha tem "participação especial" no filme de horror "Medo Profundo" Crédito: Reprodução/Sony Pictures Home Entertainment

A descoberta viralizou nas redes sociais, e até o perfil da "Turma da Mônica" no Twitter brincou com a situação. "Bom dia. Ainda não superamos o Cebolinha no filme independente australiano. Seguimos investigando", tuitou o perfil.