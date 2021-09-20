Festival Nacional de Teatro de Vitória abre inscrição para espetáculos

Peça "O Mágico de Oz" integrou a programação da edição 2020 do Fenatevi Crédito: Divulgação/Fenatevi

Marcado para acontecer entre os dias 13 e 21 de outubro, o Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória (Fenatevi) está com as inscrições para seleção de espetáculos que vão integrar a programação neste ano. Os interessados devem preencher o formulário disponível no site até esta terça-feira, 21 de setembro.

Com realização em formato híbrido, as inscrições são voltadas para espetáculos teatrais de todo o país nas categorias “Oficial ES presencial”, “Oficial ES virtual”, “Oficial Nacional virtual”, “Oficial Internacional virtual”, “5º Mostra Vera Viana” e “4ª Mostra Estudantil de Teatro”. No total, serão apresentadas ao público 23 peças, ineditas ou não.

"Estamos muito felizes em confirmar mais uma edição deste tradicional festival. Devido ao momento pandêmico ainda não será de forma totalmente presencial, mas a magia do teatro estará presente nas apresentações nas ruas da Capital e também no sofá das casas dos espectadores”, destaca Elenice Moreira, da Ratimbum Produções.

Este ano, as apresentações presenciais serão no Palácio da Cultura Sônia Cabral, na Praça Costa Pereira e no Espaço Cultural Ratimbum. As apresentações virtuais serão na página do festival no Youtube.

A programação do Fenatevi, que chega à sua 17ª edição, inclui ainda atividades formativas, oficinas, mesas, lançamento de livros e demonstração de trabalhos.

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