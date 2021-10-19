Reality capixaba

Palco Litoral 2021 divulga o primeiro finalista; saiba quem ganhou

Alry venceu a disputa pela vaga contra Theo Mesquita e Marlon Franco. Os próximos finalistas serão selecionados nas próximas semanas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2021 às 16:05

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 16:05

Alry é a primeira finalista do Palco Litoral 2021
Alry é a primeira finalista do Palco Litoral 2021 Crédito: Instagram/@litoralfm
A primeira finalista do Palco Litoral está entre nós. Alry levou a melhor na disputa conta Marlon Franco e Theo Mesquita na votação que aconteceu do último sábado (16) até esta terça-feira (19), no site palco.litoralfm.com.br. Foram 30.479 votos computados e o resultado divulgado após o ESTV 2, da TV Gazeta.
A jovem cantora ficou com 63,46% da fatia, somando 19.343 dos votos. Ela teve quase o dobro que os concorrentes juntos. Marlon e Theo ficaram bem próximos: 18.42% e 18.11%, respectivamente. No total, Marlon teve 5.616 votos, contra 5.520 de Theo.
Nos stories, Alry comemorou a vitória. "Gente, eu estou tremendo. Estou muito feliz com o resultado. Muito obrigada, gente, de coração", disse ela antes de entrar na live da Litoral, que você confere abaixo.
O concurso, que este ano contou com 679 candidatos, bateu recorde de inscrições e no dia 6 de novembro vai revelar o novo nome da música capixaba, com transmissão ao vivo pela TV Gazeta. Até lá, outras duas votações serão abertas para o público escolher.
Uma será iniciada neste sábado (23), com a apresentação de Cleisla e Cleiciane, Nanda Marques e Elon Adan. A última rodada da semifinal será no dia 30 de outubro com Janaína e Jonathan, Filipe Lourenço e Julia Cordeiro tentando uma vaga na final.

O vencedor do Palco Litoral deste ano será contemplado com os seguintes prêmios: gravação de uma música; videoclipe e estrutura para ensaios, lives e mini-shows durante seis meses. Todos sob responsabilidade do Brava Estúdio. Além disso, ele terá a execução de uma música na programação da rádio Litoral durante 30 dias.

