Psicóloga leva soco no rosto e tem a bicicleta roubada na Praia da Costa

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Não eram nem 7 horas da manhã e a violência que assola a Grande Vitória fez mais uma vítima nesta quarta-feira (29). Enquanto pedalava pela Rua Castelo Branco, na Praia da Costa , em Vila Velha , a psicóloga e professora universitária, Luciane - ela será identificada apenas pelo primeiro nome - foi assaltada e ainda agredida com um soco violento no rosto. Na sequência, ela teve a bicicleta levada pelo criminoso.

Câmeras de prédios próximos registraram toda a ação. Às 6h38, quando chegava no cruzamento da Castelo Branco com a Rua Augusto Botelho, dois homens também em bicicletas se aproximam dela. Um deles para e a impede de prosseguir. Na sequência, ele desfere um soco forte no rosto da psicóloga, que cai no asfalto. O criminoso foge com a bicicleta da vítima e deixa a que ele estava para trás.

A bicicleta da professora é uma Caloi Elite Carbon. O modelo é amplamente utilizado para a modalidade de Mountain Bike e, no site da fabricante, um exemplar novo tem preços que partem dos R$ 9 mil.

Psicóloga leva soco no rosto e tem bicicleta roubada na Praia da Costa Crédito: Reprodução

Assustada, a psicóloga se levanta segundos depois e procura por ajuda com pessoas próximas. Enquanto isso, o assaltante segue pela Rua Castelo Branco, ao encontro do homem que o acompanhava em outra bicicleta. Os dois seguiram em direção ao Centro, como mostram as imagens.

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"Fui fazer meu pedal como costumo fazer todas as manhãs e o ponto de encontro de hoje era no Hotel Quality. Quando estava já perto, fui assaltada, agredida por dois ladrões. Um deles fingiu que havia esbarrado na minha bicicleta. Aí eu tentei sair e ele me disse 'me passa a bicicleta'. Quando dei um grito ele já me deu um soco. Foi muito rápido e ele me levou a bicicleta", contou ela ao repórter Kaique Dias, da TV Gazeta.

Ainda segundo a vítima, de 46 anos, muitas pessoas presenciaram a cena de violência, mas como a ação foi muito rápida e chocante, ninguém tentou impedir o assalto.

"IMPOTÊNCIA"

No fim da manhã, Luciane foi até a delegacia de Vila Velha para registrar a ocorrência. Após conversar com o delegado, ela disse se sentir impotente diante da situação vivida horas antes

"É uma sensação de impotência, uma frustração muito grande porque a gente trabalha, faz tudo certo e do nada vem uma pessoa e leva aquilo que você deu muito duro para conseguir. Tudo em um estalar de dedos", contou ela.

As imagens do roubo viralizaram em grupos de ciclistas e perfis em redes sociais. A vítima ainda explicou que os relatos de assaltos semelhantes na região são comuns, tanto no calçadão, como nas ruas próximas e que dão acesso à orla.

As imagens do roubo viralizaram em grupos de ciclistas Crédito: Reprodução

A Gazeta. De acordo com a vítima, a bike estava no bairro Ilha dos Ayres, em Vila Velha. A Na tarde desta quarta-feira (29), a bicicleta de Luciane foi recuperada pela Polícia Militar , que ainda não retornou o contato feito pela reportagem de. De acordo com a vítima, a bike estava no bairro Ilha dos Ayres, em Vila Velha. A Polícia Civil informou que "não houve detidos relacionados a esse caso".

POLÍCIA

Na entrevista à reportagem da TV Gazeta, Luciane explicou que acionou o 190 (CIODES) e rapidamente uma viatura chegou ao local do crime e houve a recomendação de que ela logo procurasse pela Polícia Civil.

Procuradas pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação do 6º Distrito Policial. A vítima já foi ouvida e encaminhada ao Departamento Médico Legal (DML) para exame de lesões corporais, uma vez que foi agredida pelo assaltante. A Polícia Civil conta com o apoio da população no sentido de que, se alguém possuir qualquer informação sobre a identidade dos autores deve ligar para o Disque Denúncia 181.