Pai pede ajuda à polícia após presente de Natal da filha ser furtado em Colatina

Bicicleta furtada por ladrão em Colatina Crédito: Divulgação/PM

O que era para ser um dia especial para uma menina de 7 anos, que ganhou um presente de Natal, se tornou a aflição de uma família no bairro Santos Dumont, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo. Um ladrão invadiu a residência e furtou uma bicicleta recém-adquirida. A criança só pode dar uma volta com o brinquedo novo.

O pai da criança, o vigilante Bruno Moreira, pediu ajuda à polícia. O crime ocorreu no fim da noite do último sábado (25) e, no momento, ninguém estava na residência. Moreira trabalhava e a filha estava na casa da mãe. Ele conta que o ladrão não deixou rastros.

Uma câmera de segurança registrou a ação do criminoso. Segundo o vigilante, o ladrão furtou a bicicleta e escondeu ela no quintal de outra residência, de onde retirou posteriormente.

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Moreira conta que foi a primeira bicicleta que a filha ganhou. A menina ainda aprendia a andar.

“Já tinha dois anos que eu tinha prometido que ia dar uma bicicleta. Recebi o 13º e tive a chance de dar o presente, e ela escolheu uma bicicleta. Ela só pode dar uma volta com a bicicleta, porque ainda está aprendendo. Coitada, disse que, se isso aconteceu, é porque não era para ser dela”, relatou o pai.

O QUE DIZ A POLÍCIA

Em nota, a Polícia Civil informou que caso a vítima tenha registrado boletim de ocorrência em uma delegacia, ou online, o caso está sendo investigado por uma unidade policial. Caso a vítima não tenha registrado, a orientação dada é comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online para que a PC tome ciência do caso e inicie as investigações.