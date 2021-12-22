Quadrilha furta três carros em menos de uma hora em Colatina

Três carros foram furtados na madrugada desta terça-feira (21), em Colatina , em cerca de 40 minutos de intervalo. Um dos furtos ocorreu por volta das 2h20, no bairro Bela Vista, um Fiat Uno e, poucos minutos depois, às 2h40, outro veículo, um Fiat Strada, foi furtado no bairro Maria das Graças. O primeiro carro levado foi às 2h, mas o proprietário registrou ocorrência somente nesta terça-feira (21). Segundo a Polícia Militar , os crimes teriam sido praticados pela mesma quadrilha.

Fiat Strada foi um dos carros furtados na madrugada desta terça-feira (21), em Colatina. Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Em entrevista ao repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste, o subtenente Valnei Pereira Silva, da PM, informou que o grupo tem o mesmo modo de operação. “Acreditamos que são quatro homens. Eles vêm em um veículo, tudo indica que um Toyota Ethios. O motorista permanece no veículo e os outros três descem, fazem o arrombamento e dão a partida nos carros furtados”, relatou.

O primeiro veículo — furtado no bairro Bela Vista — foi um Fiat Uno, que pertence à Prefeitura de Colatina. O carro é do plantão de Zoonoses do município, por isso, estava estacionado em frente à casa do servidor.

O trabalhador acordou durante a madrugada e percebeu que o carro não estava mais na rua. A prefeitura informou que já registrou Boletim Unificado (BU) e aguarda o encaminhamento da investigação policial. A administração municipal divulgou um vídeo mostrando a ação do bando.

Your browser does not support the video tag.

Segundo o boletim de ocorrência registrado pela PM, assim como aconteceu com o servidor da prefeitura, o dono de uma Fiat Strada acordou pela manhã e também não viu o carro estacionado em frente à casa onde mora, no bairro Maria das Graças. O furto do veículo ocorreu cerca de 20 minutos depois que o Fiat Uno foi levado. Nas imagens divulgadas pela PM, é possível ver os bandidos empurrando o carro.

Your browser does not support the video tag.

Um terceiro carro também foi levado pela quadrilha durante a madrugada, por volta das 2h (antes dos outros dois veículos), mas o dono registrou o roubo somente na tarde desta terça-feira. A Polícia Militar informou que a ocorrência ainda estava sendo registrada e não tinha mais informações. Informações sobre a marca e o modelo do carro não foram divulgadas.