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Crime solucionado

Suspeito de matar jovem que dirigia BMW na Serra é preso em Cariacica

Vítima estava com uma mulher no veículos quando os criminosos chegaram atirando. Outro suspeito do crime foi identificado e está sob escolta da Sejus, no Hospital Estadual de Urgência e Emergência.

Publicado em 

21 dez 2021 às 13:11

Publicado em 21 de Dezembro de 2021 às 13:11

Crime aconteceu na Rodovia ES 010, na altura do bairro Costa Bela, na Serra,
Crime aconteceu na Rodovia ES 010, na altura do bairro CostaBela, na Serra, Crédito: Oliveira Alves
Um homem de 27 anos foi preso no bairro Campo Verde, em Cariacica, suspeito de ter assassinado a tiros um jovem de 20 anos no bairro Costabela, na Serra, na última quarta (15). A prisão aconteceu na última sexta-feira (17), mas os detalhes só foram informados em coletiva de imprensa nesta terça-feira (21).
Outro suspeito do crime, de 22 anos, foi identificado e está sob escolta da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. A motivação para o assassinato, segundo as investigações colhidas pela Polícia Civil, foram rivalidades envolvendo o tráfico de drogas.

O CRIME

Enquanto dirigia uma BMW na rodovia ES-010, Wanderson Gonçalves da Silva foi morto após levar vários tiros
Enquanto dirigia uma BMW na rodovia ES-010, Wanderson Gonçalves da Silva foi morto após levar vários tiros Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Enquanto dirigia uma BMW na rodovia ES-010, Wanderson Gonçalves da Silva foi morto após levar vários tiros de dois homens que estavam em uma moto.
Wanderson foi atingido na região do tórax, perdeu o controle do carro e bateu no muro de uma casa. Ele estava acompanhado de uma mulher, que foi ferida no braço esquerdo.
O assassinato aconteceu por volta das 20h da última quarta. Policiais militares apreenderam uma pistola, dois carregadores e munição no carro.
Testemunhas contaram que o homem morto usava uma tornozeleira eletrônica.
A segunda prisão foi em 21de julho deste ano. Ele ficou preso até o dia 17 de agosto, quando recebeu liberdade provisória e passou a ser monitorado por meio da tornozeleira eletrônica. Os crimes que levaram às prisões não foram divulgados.
A Polícia Civil investiga o caso e nenhum suspeito foi preso.
Com informações da TV Gazeta

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