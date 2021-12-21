Suspeito de matar jovem que dirigia BMW na Serra é preso em Cariacica

Crime aconteceu na Rodovia ES 010, na altura do bairro CostaBela, na Serra, Crédito: Oliveira Alves

Outro suspeito do crime, de 22 anos, foi identificado e está sob escolta da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. A motivação para o assassinato, segundo as investigações colhidas pela Polícia Civil, foram rivalidades envolvendo o tráfico de drogas.

O CRIME

Enquanto dirigia uma BMW na rodovia ES-010, Wanderson Gonçalves da Silva foi morto após levar vários tiros Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Wanderson foi atingido na região do tórax, perdeu o controle do carro e bateu no muro de uma casa. Ele estava acompanhado de uma mulher, que foi ferida no braço esquerdo.

O assassinato aconteceu por volta das 20h da última quarta. Policiais militares apreenderam uma pistola, dois carregadores e munição no carro.

Testemunhas contaram que o homem morto usava uma tornozeleira eletrônica.

A segunda prisão foi em 21de julho deste ano. Ele ficou preso até o dia 17 de agosto, quando recebeu liberdade provisória e passou a ser monitorado por meio da tornozeleira eletrônica. Os crimes que levaram às prisões não foram divulgados.

A Polícia Civil investiga o caso e nenhum suspeito foi preso.