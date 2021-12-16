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Na ES 010

Jovem com tornozeleira eletrônica morre após ser baleado dentro de BMW na Serra

Uma mulher, que também estava dentro do carro, foi baleada e contou aos policiais que dois homens em uma motocicleta passaram atirando
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

16 dez 2021 às 11:39

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 11:39

Crime aconteceu na Rodovia ES 010, na altura do bairro Costa Bela, na Serra,
Crime aconteceu na Rodovia ES 010, na altura do bairro Costa Bela, na Serra, Crédito: Oliveira Alves
Um jovem identificado como Wanderson Gonçalves da Silva, 20 anos, morreu após ser baleado dentro de um carro, modelo BMW X1, às margens da Rodovia ES 010, na altura do bairro Costa Bela, na Serra, por volta das 20h desta quarta-feira (15). Uma jovem, 21 anos, que também estava no veículo, ficou ferida.
A sobrevivente relatou à Polícia Militar que o rapaz - que estava com uma tornozeleira eletrônica na perna - era amigo dela e que os dois foram baleados por dois homens em uma motocicleta, que passaram atirando contra o carro. Eles foram socorridos para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas, em Vitória, mas o jovem não resistiu.
Segundo a polícia, dentro da BMW também foi encontrada uma pistola calibre 380 e 18 munições. A Polícia Militar informou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. A corporação reiterou que nenhum suspeito foi detido e afirmou que mais detalhes não serão repassados no momento.

O QUE DIZ A SEJUS

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) comunicou que o jovem estava com uma tornozeleira eletrônica por ter passagem pelo sistema prisional. Conforme a pasta, ele deu entrada no dia 5 de setembro de 2020 e saiu no mesmo dia.
Depois, voltou à prisão em 21 de julho de 2021 e saiu novamente em 17 de agosto, quando recebeu liberdade provisória e passou a ser monitorado por meio da tornozeleira eletrônica. "A Sejus ressalta que a autorização e as condicionantes para uso do equipamento são determinadas pelo Poder Judiciário", acrescentou a pasta.

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