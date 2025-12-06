Nova Rosa da Penha

Homem invade casa para cobrar dívida e é esfaqueado por adolescente em Cariacica

Mulher relatou que o homem invadiu o imóvel armado com uma faca, tentou agredi-la e também ameaçou a filha dela, de 6 anos. O outro filho dela, de 17 anos, reagiu para defendê-la e atingiu o invasor

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 11:51

Delegacia Especializada de Adolescentes em Conflito com a Lei (Deacle) Crédito: Divulgação Polícia Civil

Um homem de 45 anos ficou ferido após entrar na casa de uma mulher para cobrar uma dívida, na noite dessa sexta-feira (5), no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica. Segundo a Polícia Militar, a moradora relatou que o homem invadiu o imóvel armado com uma faca, tentou agredi-la e também ameaçou a filha dela, de 6 anos. O filho dela, de 17 anos, reagiu para defendê-la e atingiu o invasor com um golpe de faca. Os envolvidos chegaram a ser levados à delegacia, mas foram liberados.

Ainda segundo a corporação, durante o atendimento da ocorrência na casa da mulher, outra equipe da PM recebeu um chamado de um indivíduo ferido por arma branca. No local, os militares encontraram o homem atingido no ombro. Ele confirmou que havia ido à residência cobrar dinheiro e disse que foi atacado pelo garoto.

O ferido foi atendido no PA de Alto Lage e teve alta em seguida. Depois, todas as partes foram encaminhadas à Delegacia Especializada de Adolescentes em Conflito com a Lei (Deacle). A faca foi apreendida.

A Polícia Civil informou que as partes foram ouvidas e liberadas, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão ou apreensão em flagrante naquele momento. O caso seguirá sob investigação.

