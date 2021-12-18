Motorista atinge muro de casa após beber e dirigir em Colatina

Um homem foi detido pela Polícia Militar, na noite de sexta-feira (17), após bater o carro que dirigia em um muro de uma casa no bairro Santa Terezinha, em Colatina, no Noroeste do Estado. Como apresentava sinais de embriaguez, a PM encaminhou o indivíduo até o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) do município, onde o teste do bafômetro confirmou que ele tinha ingerido bebida alcoólica.
Além do muro, uma grade e a porta da sala da casa ficaram quebradas com o impacto da colisão. Segundo a PM, o homem não teve ferimentos e também não ofereceu resistência aos policiais. O teste apresentou o resultado de 0,66 mg/L.
A Polícia Civil foi procurada pela reportagem. Em nota, porém, afirmou que a ocorrência não foi localizada no plantão vigente.