Criança fica três dias na UTI após picada de escorpião em Colatina

Arthur Bettero Afonso, de 11 anos, ficou três dias em UTI após ser picado por escorpião em Colatina Crédito: Wando Fagundes

Um bicho pequeno causou uma dor quase insuportável em um menino de 11 anos, em Colatina , no Noroeste do Estado. No último domingo (12), enquanto jogava bola com os amigos em um campo no bairro Noemia Vitali, Arthur Bettero Afonso foi picado por um escorpião e precisou ser levado pelos pais para um hospital, onde ficou internado por três dias na UTI infantil.

“Eu senti uma dor muito forte no pé, não aguentei e saí correndo para casa. Foi uma dor que eu nunca tinha sentido antes”, relatou Arthur em entrevista ao repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste.

O menino disse que, no hospital, os sintomas pioraram. “Comecei a sentir fraqueza e vomitar, a dor só aumentava e o coração ficou acelerado. Aí eles perceberam havia sido uma picada de escorpião e começaram a me tratar. Foi um susto bem grande”, afirmou.

Um susto foi ainda maior para os pais do garoto. “Foi um susto muito grande. O que aconteceu com a gente, nós esperamos que não aconteça com mais ninguém”, afirmou Wesley Saggani Afonso, pai de Arthur.

Marcas da picada do escorpião ainda estão no pé de Arthur Bettero Afonso, de 11 anos. Crédito: Wando Facundes

O menino recebeu alta na última terça-feira (14) e, apesar das marcas que ainda ficaram no pé de Arthur, ele não corre mais riscos. Segundo o pai do garoto, agora os moradores do bairro estão em alerta para impedir que outras crianças sejam picadas pelo bicho.

“No momento em que aconteceu, nossa prioridade foi socorrer o Arthur, mas os vizinhos ficaram aqui procurando e acharam mais escorpiões. Agora estamos tendo cuidado com o horário de colocar lixo, para não atrair, e também olhando lixeiras, limpando restos de árvore, levantando pedras onde o bicho pode se esconder”, relatou.

AUMENTO DE ACIDENTES COM ESCORPIÕES

Acidentes com escorpião aumentaram no ES Crédito: Pixabay

PICADA DE ESCORPIÃO PODE MATAR EM ALGUNS CASOS

O médico Pedro Luiz da Cunha Marchi alertou que, em algumas pessoas, a picada do escorpião vai apenas causar dor, mas em outras pode levar à morte. “Não é para entrar em pânico, a maioria vai sentir apenas dor e um inchaço na região. Mas em uma pessoa de grupo de risco, crianças e idosos, pode causar aumento da frequência cardíaca, sudorese, vômito, agitação e confusão. Esses são sinais de alarme e, nesses casos, pode matar”, explicou.