Dono e funcionário de oficina lutam com assaltante em Colatina

Uma tentativa de assalto a uma oficina quase terminou em tragédia na manhã desta segunda-feira (27) em Colatina , região Noroeste do Espírito Santo. Por volta das 10 horas, um homem de 21 anos entrou na oficina, localizada no bairro Lacê, e rendeu os funcionários. Segundo a Polícia Militar , para impedir que o assaltante roubasse uma moto, o dono do local entrou em luta corporal com o suspeito, que apontou o revólver contra ele. Um dos funcionários agarrou a mão do assaltante em que estava a arma, impedindo que ele atirasse.

Os funcionários e o proprietário relataram para os policias militares que o suspeito chegou na oficina muito nervoso, e mandou que todos fossem para os fundos do local. Então, ele tentou sair do estabelecimento roubando uma moto, mas o dono reagiu e derrubou o suspeito no chão, entrando em luta corporal. O assaltante ficou rendido até a chegada da PM.

O dono da oficina passou mal com a ação e foi encaminhado para atendimento médico. Já o funcionário teve escoriações nos braços e mãos.

Com o assaltante foram apreendidos um revólver calibre 38 com cinco munições, um celular, e jóias. Crédito: Polícia Militar

O suspeito foi levado para a 15ª Delegacia Regional de Colatina. Com ele foram apreendidos um revólver calibre 38 com cinco munições, um celular, e jóias. A Polícia Civil informou que o conduzido tem 21 anos e que ele foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de latrocínio, sendo encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Colatina.