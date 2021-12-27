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Noroeste

Dono e funcionário de oficina lutam com assaltante em Colatina

Suspeito chegou ao local armado, rendeu funcionários e tentou fugir com a moto do dono da oficina
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

27 dez 2021 às 15:46

Publicado em 27 de Dezembro de 2021 às 15:46

Uma tentativa de assalto a uma oficina quase terminou em tragédia na manhã desta segunda-feira (27) em Colatina, região Noroeste do Espírito Santo. Por volta das 10 horas, um homem de 21 anos entrou na oficina, localizada no bairro Lacê, e rendeu os funcionários.  Segundo a Polícia Militar, para impedir que o assaltante roubasse uma moto, o dono do local entrou em luta corporal com o suspeito, que apontou o revólver contra ele.  Um dos funcionários agarrou a mão do assaltante em que estava a arma, impedindo que ele atirasse.
Os funcionários e o proprietário relataram para os policias militares que o suspeito chegou na oficina muito nervoso, e mandou que todos fossem para os fundos do local. Então, ele tentou sair do estabelecimento roubando uma moto, mas o dono reagiu e derrubou o suspeito no chão, entrando em luta corporal. O assaltante ficou rendido até a chegada da PM.
O dono da oficina passou mal com a ação e foi encaminhado para atendimento médico. Já o funcionário teve escoriações nos braços e mãos.
Com o assaltante foram apreendidos um revólver calibre 38 com cinco munições, um celular, e jóias.
Com o assaltante foram apreendidos um revólver calibre 38 com cinco munições, um celular, e jóias. Crédito: Polícia Militar
O suspeito foi levado para a 15ª Delegacia Regional de Colatina. Com ele foram apreendidos um revólver calibre 38 com cinco munições, um celular, e jóias. A Polícia Civil informou que o conduzido tem 21 anos e que ele foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de latrocínio, sendo encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Colatina.

Atualização

27/12/2021 - 5:45
A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado e encaminhado ao presídio. O texto foi atualizado.

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