Clima de festa

Apaixonadas pelo Natal: veja as decorações das famílias capixabas

Com guirlandas, árvores, pisca-pisca e muitos papais noéis, essas famílias enfeitam toda a casa para o clima do Natal

Publicado em 11 de Dezembro de 2022 às 08:54

Gabriela Oliveira

Meirelande Freitas decorou a casa para a chegada do natal Crédito: Fernando Madeira
O Natal é uma data mágica que contagia crianças e adultos e, para tornar a data ainda mais especial, as decorações natalinas entram em cena. Árvores gigantes, guirlandas, festões, pisca-pisca e papais noéis são enfeites indispensáveis nas casas dos capixabas.
Na casa da Meirelande Freitas, o Natal começa cedo. A empreendedora e artesã, de 48 anos, começa a pensar e preparar as decorações em julho. Com biscuit, feltro, cola e massa acrílica, ela transforma a sala em uma vila natalina, com direito a lareira para a chegada do bom velhinho.
"A vida toda sempre procurei fazer o Natal. Tudo de biscuit e feltro eu que fiz, eu procuro sempre fazer alguma coisa diferente."
Meirelande Freitas - Empreendedora e artesã

Para Meirelande, o Natal se tornou mais especial em 2011, quando o seu filho mais velho passou por uma cirurgia após um acidente de moto. “Eu digo que ele nasceu de novo. A partir daí, para mim, o Natal tem um significado diferente. Ele é o nosso milagre de Natal”.
Neste ano, a novidade na família Freitas são os doces natalinos como biscoitos decorados e panetones coloridos. Além de abrilhantar a casa com sua arte, Merilande aproveita a época do ano para fazer uma renda extra vendendo os biscoitos e biscuit natalinos.
Biscoitos natalinos feitos por Meirelande Crédito: Fernando Madeira
Outra pessoa que não deixa essa data passar em branco é a Andréa Lima. Em dezembro a casa da professora aposentada, de 58 anos, se transforma na casa do Papai Noel. Ela é apaixonada pelo Natal e coleciona mais de 50 papais noéis.
Andréa Lima e sua coleção de papais noéis Crédito: Carlos Alberto Silva
A paixão da professora pelo personagem vem da infância. "Amo Papai Noel desde criança, fui criada com essa magia, minha mãe fazia um ritual para eu acreditar no Papai Noel, deixava a janela aberta para ele entrar”.

Papai Noel azul, na cadeira de balanço, do Paris Saint-Germain e Papai Noel do frevo são alguns dos bonecos da coleção.
"Gosto de todos, mas no meio dos papais noéis alguns eu ganhei, as pessoas me dão de presente, porque sabem que eu gosto, e eles vão se tornando especiais"
Andréa Lima - Professora aposentada

