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Jovem monta presépio gigante e casa vira ponto turístico em Muniz Freire

Artista sacro, Antônio Casagrande, de 31 anos, ganhou seu primeiro presépio aos cinco anos de idade. Desde 2007, a copa da casa da família vira ponto turístico em época de Natal

Publicado em 08 de Dezembro de 2022 às 10:33

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

08 dez 2022 às 10:33
Jovem monta presépio gigante e casa vira ponto turístico em Muniz Freire
Jovem monta presépio gigante e casa vira ponto turístico em Muniz Freire Crédito: Antônio Casagrande
A copa da casa da família Casagrande, no distrito de Vieira Machado, interior de Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo, vira ponto turístico em época de Natal desde 2007. O artista sacro Antônio Casagrande, de 31 anos, tem orgulho de montar, em sua casa, um grande presépio e abrir as portas da residência para os moradores visitarem.
Antônio conta que a paixão de montar a maquete, que representa o nascimento de Jesus, veio aos cinco anos, quando ganhou da madrinha seu primeiro presépio. “Foi um presépio pequeno, mas todos os anos, junto a ela, montávamos em uma bandeja. Vendo meu fascínio com ele, um tempo depois, meu pai me presenteou com um presépio maior. Desde então, ele só vem crescendo, está populoso”, comentou o artista sacro.
No decorrer dos anos, a decoração foi aumentando com a construção de moinhos, cachoeiras, torres e até um céu iluminado. “Sempre que vejo uma peça diferente, eu compro. As ‘gambiarras’ hidráulicas e elétricas eu também crio”, brincou Antônio.

Jovem monta presépio gigante e casa vira ponto turístico em Muniz Freire

Antônio Casagrande conta que amigos, familiares e a comunidade de Vieira Machado vistam sua casa todo ano. O presépio ganhou fama também nas redes sociais com vídeos que já somam mais de 30 mil visualizações.
O ponto turístico já foi abençoado por dois padres, um dos momentos mais marcantes para o jovem. Além de montar o presépio em sua casa, ela também cuida das igrejas do distrito e da matriz, no município.

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