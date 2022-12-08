Jovem monta presépio gigante e casa vira ponto turístico em Muniz Freire Crédito: Antônio Casagrande

A copa da casa da família Casagrande, no distrito de Vieira Machado, interior de Muniz Freire , no Sul do Espírito Santo, vira ponto turístico em época de Natal desde 2007. O artista sacro Antônio Casagrande, de 31 anos, tem orgulho de montar, em sua casa, um grande presépio e abrir as portas da residência para os moradores visitarem.

Antônio conta que a paixão de montar a maquete, que representa o nascimento de Jesus, veio aos cinco anos, quando ganhou da madrinha seu primeiro presépio. “Foi um presépio pequeno, mas todos os anos, junto a ela, montávamos em uma bandeja. Vendo meu fascínio com ele, um tempo depois, meu pai me presenteou com um presépio maior. Desde então, ele só vem crescendo, está populoso”, comentou o artista sacro.

No decorrer dos anos, a decoração foi aumentando com a construção de moinhos, cachoeiras, torres e até um céu iluminado. “Sempre que vejo uma peça diferente, eu compro. As ‘gambiarras’ hidráulicas e elétricas eu também crio”, brincou Antônio.

Jovem monta presépio gigante e casa vira ponto turístico em Muniz Freire

Antônio Casagrande conta que amigos, familiares e a comunidade de Vieira Machado vistam sua casa todo ano. O presépio ganhou fama também nas redes sociais com vídeos que já somam mais de 30 mil visualizações.