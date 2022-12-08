Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crítica

"Eu Odeio o Natal", da Netflix, é ótima e inteligente série natalina

Série italiana "Eu Odeio o Natal" é uma comédia romântica confortável, sempre ágil, com texto inteligente e com bons personagens

Publicado em 07 de Dezembro de 2022 às 22:52

Públicado em 

07 dez 2022 às 22:52
Rafael Braz

Colunista

Rafael Braz

Série italiana
Série italiana "Eu Odeio o Natal", da Netflix Crédito: ERIKA KUENKA/NETFLIX
Em meio a tantas obras genéricas despejadas ano após ano nas plataformas de streaming, é normal deixar alguma acima da média passar despercebida. Lançada no fim de 2019 pela Netflix, a série norueguesa “Namorado para o Natal” teve duas ótimas temporadas (a segunda veio no final de 2020), mas pouca gente deu bola para ela, talvez pelo título genérico, talvez pela saturação ou pelo excesso de oferta de obras natalinas.
Confiando no poder da história, a Netflix lança agora “Eu Odeio o Natal”, um remake italiano da série norueguesa que mantém toda a essência da obra original, mas a torna ainda mais pop e atrativa. A série tem início como uma típica narrativa natalina, com belas imagens de uma Veneza toda decorada para o Natal, mas logo parte para Gianna (Pilar Fogliati), uma mulher de 30 anos explicando os motivos pelos quais odeia a data.
A explicação é rápida e logo desemboca em um jantar na casa dos pais dela - solteira, Gianna sofre com a pressão da família arrumar um namorado, principalmente depois de seu ex se casar e ter um filho. No impulso, em meio a uma discussão familiar, ela afirma estar namorando e promete levar o felizardo à ceia de Natal. Gianna agora tem cerca de um mês para encontrar alguém, mas ela sequer tem alguém em mente.
Com seis episódios de cerca de 25 minutos, “Eu Odeio o Natal” passa longe de ser uma narrativa natalina padrão, com discursos sobre a magia ou o verdadeiro significado do Natal. Ao invés disso, a série se desenvolve como uma ótima comédia romântica fortemente influenciada por obras como “Simplesmente Amor”, frequentemente citada por alguns personagens e que funciona até como um traço de personalidade de Gianna.
Série italiana
Série italiana "Eu Odeio o Natal", da Netflix Crédito: ERIKA KUENKA/NETFLIX
Acompanhamos então Gianna em uma contagem regressiva e elencando pretendentes completamente diferentes um do outro. Ao mesmo tempo, conhecemos mais a protagonista a qual fomos apresentados de supetão no início. Gianna é uma enfermeira bem-sucedida, atenciosa com os pacientes e querida pelos colegas - ela também é conhecida, meio a contragosto, por ter “deixado as relações de lado para se concentrar no trabalho”.
Esse desenvolvimento da personagem é ótimo para que o espectador se identifique com ela. Gianna é falha, expõe seus rancores e arrependimentos em conversas com as amigas e nos encontros com seus pretendentes. É nessa construção de relações, inclusive, que “Eu Odeio o Natal” tem sua força. Mesmo que de forma breve e em arcos pequenos, conhecemos o grupo de amigas e a intimidade da família da protagonista, cada grupo com suas particularidades.
Série italiana
Série italiana "Eu Odeio o Natal", da Netflix Crédito: ERIKA KUENKA/NETFLIX
De forma simples, entendemos a dinâmica familiar de Gianna, sua relação problemática com a mãe e afetuosa com o pai. Também somos conduzidos à amizade de Gianna com a bonitona e decidida workaholic Titti (Beatrice Arnera), a tímida Caterina (Cecilia Bertozzi), uma virgem em busca de se entregar a um grande amor, e a Margherita (Fiorenza Pieri), irmã da protagonista, uma mulher com problemas no casamento. As quatro conferem à série um ar que a aproxima de obras como “As Garotas do Fundão” ou “Valéria”, séries sobre cumplicidade entre amigas e que buscam eliminar a velha e datada narrativa de rivalidade feminina.
Seria muito fácil para “Eu Odeio o Natal” desenvolver uma narrativa de clichês e estereótipos, mas o texto busca a diferença. Gianna busca problemas em todos os homens com quem se relaciona, até de forma imatura, mas é levada a perceber que são apenas pessoas, com qualidades e defeitos. É muito interessante como a série convida o espectador a olhar menos para si e mais para as pessoas ao redor no convívio diário, seus dramas e suas alegrias, para conhecê-las. É mais interessante ainda quando percebemos estar fazendo o mesmo que Gianna em seus julgamentos superficiais baseados em realidades meticulosamente construídas em discursos e imagens.
Série italiana
Série italiana "Eu Odeio o Natal", da Netflix Crédito: ERIKA KUENKA/NETFLIX
“Eu Odeio o Natal” também tem outra protagonista que a distancia da série original, Veneza. A famosa cidade italiana é vista pelo olhar de moradores, sem o apelo turístico, mas de forma encantadora, com personagens usando barcos para se locomover ao trabalho, por exemplo, ou andando de bicicleta à beira dos canais. A ambientação dá à série, talvez até de forma involuntária, um ar mais clássico, o que é reforçado também pela pouca utilização de tecnologias entre os personagens - uma troca de mensagens aqui, outra acolá, e nada além disso.
“Eu Odeio o Natal” é ótima, uma série que oferece o conforto de uma narrativa sustentada nos clichês das comédias românticas, mas que também traz boas viradas com um olhar menos egoísta que nos leva a torcer por um ou outro pretendente. Para quem viu “Um Namorado para o Natal”, no entanto, as surpresas são menores, pois a série italiana segue caminhos bem similares aos seguidos pela norueguesa e tem até o mesmo gancho no final. Ao fim, leve, divertida, bem construída e inteligente, a série oferece de longe o melhor conteúdo da temporada de Natal das plataformas de streaming.
Acompanhe o colunista também no Twitter.

Veja Também

"O Troll da Montanha": Mitologia nórdica encontra Hollywood em bom filme da Netflix

"Amigas Para Sempre": melodrama da Netflix volta revelando segredos

"O Amante de Lady Chatterley", da Netflix, é sexy e elegante

Rafael Braz

Crítico de séries e cinema, Rafael Braz é jornalista de A Gazeta desde 2008. Além disso, é colunista de cultura, comentarista da Rádio CBN Vitória e comanda semanalmente o quadro Em Cartaz

Tópicos Relacionados

Natal Netflix Rafael Braz Streaming
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Queijos capixabas foram premiados no 4º Mundial do Queijo do Brasil
Queijos do ES conquistam 12 medalhas no concurso Mundial do Queijo do Brasil
Tadeu Schmidt na casa do BBB 26
Tadeu quebra protocolo do BBB 26 e revela morte de Oscar Schmidt aos participantes
Rua onde mulher foi agredida no bairro Graúna, em Cariacica
Homem é preso após agredir mulher na frente da filha em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados