Marmitas servidas pelo projeto Recriar ES, em Vila Velha Crédito: Reprodução/ Instagram

A fome, que voltou a assombrar muitas famílias no Estado e no país , não tem dia nem hora para dar sinais. São crianças, jovens, adultos e idosos vivendo nas periferias ou nas ruas sem a garantia de que terão algo para comer ao longo de um dia inteiro. E até mesmo instituições de acolhimento muitas vezes têm dificuldades para manter o atendimento se não receberem apoio.

Mas, se 2022 tem sido difícil, é certo também que datas como o Natal costumam despertar a solidariedade e mais pessoas se dispõem a contribuir com iniciativas voltadas à população em situação vulnerável. Assim, A Gazeta reuniu dados de algumas ações para quem quiser ajudar neste período de festas e, quem sabe, até estender sua colaboração para os próximos anos.

Projeto Recriar ES

Situado em Boa Vista, Vila Velha, o projeto desenvolve várias ações ao longo do ano para manter crianças do bairro e de comunidades vizinhas em atividades esportivas e culturais, além de fornecer alimentação para elas durante o dia. Também recolhe alimentos para montar cestas básicas para famílias desassistidas. Assim, as doações são sempre necessárias.

Para o Natal, as crianças do Recriar ainda fizeram cartinhas para o Papai Noel, na expectativa de ganhar presentes. Entre os pedidos, segundo a idealizadora do projeto Melissa Emanuelle da Vitória Alves, tem roupa, chinelo, kit de cabelo (xampu, condicionador e pente), boneca e até carne.

Your browser does not support the audio element. Solidariedade para garantir um Natal sem fome no ES

No dia 24 de dezembro, haverá uma ceia de Natal, das 9h às 13 horas. No cardápio, churrasco, para atender as crianças do projeto e, particularmente, aquelas que pediram carne de presente. As pessoas que quiserem contribuir podem entrar neste link , que tem a localização do projeto e meios de doar por Pix ou PicPay. Algumas ações também podem ser acompanhadas pelo Instagram

Celebração do Natal com as crianças do projeto Recriar, em Vila Velha Crédito: Acervo Pessoal

Arquidiocese de Vitória

A Arquidiocese de Vitória desenvolve um trabalho permanente para atender as pessoas em situação de vulnerabilidade. Com as contribuições feitas ao projeto "Paz e Pão", cerca de 3 mil famílias são beneficiadas por mês com cestas básicas. No entanto, o cadastro tem 15 mil famílias, segundo o Padre Kelder Brandão, coordenador da ação. Assim, a igreja precisa fazer um revezamento para a distribuição da comida. Em 13 de novembro, Dia Mundial de Enfrentamento à Pobreza, todo o recurso das celebrações foi recolhido e destinado exclusivamente para a compra de cestas. Dessa forma, no Natal, mais pessoas podem ser atendidas. Para quem quiser contribuir, basta entrar no site do projeto e se cadastrar para ser doador. Não há valor mínimo e a pessoa pode parar a qualquer tempo.

Padre Kelder Brandão lembra que a Pastoral da Criança das paróquias também promove ações específicas de Natal. As pessoas interessadas podem apadrinhar uma criança para lhe comprar presente. Em geral, afirma o padre, o kit prevê roupa, calçado e brinquedo. Basta procurar o responsável pela pastoral na igreja que frequenta para se informar sobre o projeto.

Já a Pastoral do Povo de Rua, além do atendimento semanal, está organizando ceias de Natal, que vão ser realizadas ao longo do mês. O padre Kelder Brandão diz que, quem quiser ajudar, basta procurar as respectivas comunidades;

Paróquia São Francisco de Assis, em Laranjeiras (Serra) : Neste sábado (10) , ao meio-dia, vai oferecer uma ceia em parceria com os vicentinos e o grupo do Terço dos Homens.

: , ao meio-dia, vai oferecer uma ceia em parceria com os vicentinos e o grupo do Terço dos Homens. Paróquia Santa Teresa de Calcutá, em Gurigica (Vitória) : No dia 17 , às 19 horas, vai oferecer ceia para pessoas em situação de rua.

: , às 19 horas, vai oferecer ceia para pessoas em situação de rua. Paróquia da Glória (Vila Velha) : No dia 18 , terá um almoço ao meio-dia para celebração do Natal Solidário. Haverá confraternização com música e entrega de lembranças.

: , terá um almoço ao meio-dia para celebração do Natal Solidário. Haverá confraternização com música e entrega de lembranças. Paróquia São Francisco, em Jardim da Penha (Vitória) : No dia 21 , celebração e ceia de Natal, às 19 horas, na praça do Supermercado Epa. Com a presença de Dom Dario Campos, arcebispo de Vitória. No dia 24 , também será ofertado um almoço no espaço da igreja e, à noite, haverá distribuição de alimentos especiais de Natal.

: , celebração e ceia de Natal, às 19 horas, na praça do Supermercado Epa. Com a presença de Dom Dario Campos, arcebispo de Vitória. , também será ofertado um almoço no espaço da igreja e, à noite, haverá distribuição de alimentos especiais de Natal. Paróquia Bom Pastor, em Campo Grande (Cariacica) : No dia 25 , vai distribuir alimentos e um kit de doces e chocolates pelas ruas do bairro.

: , vai distribuir alimentos e um kit de doces e chocolates pelas ruas do bairro. Paróquia Padre Eustáquio, em Olaria (Guarapari): No dia 25, vai promover um jantar na rua, com entrega de mochila e/ou capas de chuva mais chocolate.



Casas Espíritas

As casas espíritas também têm um trabalho assistencial ao longo de todo ano voltado às pessoas em vulnerabilidade alimentar e situação de pobreza, fornecendo comida e orientando sobre políticas públicas a que têm direito. Para o Natal deste ano, a Federação Espírita fez uma parceria com a ONG Ação da Cidadania, no Rio de Janeiro, e conseguiu 2 mil cestas básicas para distribuir.

Maria Emilia Cerutti, diretora da área de assistência e promoção social da federação, conta que as cestas serão entregues na Grande Vitória e também em municípios do interior do Estado. Mesmo com a parceria, as casas espíritas dependem de doações para garantir o atendimento da população mais carente, não apenas no Natal. Neste momento, também estão arrecadando brinquedos. As pessoas que quiserem contribuir podem procurar um desses espaços da região em que mora. Os endereços estão listados no site da entidade

Igreja Batista

Assim como outras representações religiosas, a Primeira Igreja Batista de Vitória promove durante todo o ano ações para doação de cestas básicas às famílias em vulnerabilidade. No Natal, o trabalho ganha um reforço: o evento "A Árvore que Canta", um musical natalino em que os espectadores doam um quilo de alimento não perecível. Os produtos são depois distribuídos às comunidades carentes na Grande Vitória.

Instituto Raízes

Localizado no Centro de Vitória, o Instituto Raízes atua no âmbito cultural como estratégia para superar violação de direitos. Mas também promove mobilizações para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social, como o projeto "Saco vazio não para em pé". Para o Natal, as contribuições podem ser feitas até o dia 23 de dezembro, inclusive de brinquedos para as crianças, mas há arrecadação durante o ano inteiro. Neste momento, também são recolhidas roupas para doar às famílias atingidas pelas recentes chuvas.

A contribuição pode ser feita no próprio instituto (Rua do Rosário, 78), das 8 às 18 horas, por Pix (CNPJ: 33.253.187/0001-94) ou Picpay

Centro Nova Geração

A instituição fica em Nova Rosa da Penha II, em Cariacica, atendendo crianças e adolescentes de 8 a 15 anos, no contraturno escolar, que estejam em situação de vulnerabilidade socioeconômica e moradoras da região. Eles estão buscando doações para montar cestas básicas para 102 famílias. Para o Natal, as doações vão ser recolhidas até o dia 16 de dezembro e a contribuição pode ser feita tanto por Pix ( [email protected] ) quanto transferência bancária ( Banestes Ag: 0087 - Conta: 2492305-4 - CNPJ: 33756826001459).

Associação Amor e Vida

Atuando há 27 anos em Cariacica, no bairro Jardim América e na sede do município, a associação tem atualmente 62 famílias cadastradas e atende 85 crianças. As demandas permanentes são para alimentos, roupas, itens de higiene e material escolar.

As doações podem ser feitas em conta-corrente, com dados neste link , ou por Pix (CNPJ: 00.966.294/0001-00).

Instituto Espaço Vivência

Situado em Vila Nova de Colares, na Serra, o instituto atende crianças e adolescentes, de 6 a 15 anos. Para o Natal, estão sendo arrecadados alimentos, produtos de higiene e limpeza, gás e chester para atender 137 famílias. Contudo, a demanda por produtos alimentícios é grande o ano inteiro. As doações podem ser feitas diretamente na sede do Espaço Vivência (Rua Anhanguera, 23), das 8h às 17 horas, ou por Pix (CNPJ: 09.207.225/0001-02).

Prefeituras

A Prefeitura da Serra está promovendo a campanha “Natal + Solidário". Até o dia 14 de dezembro, serão arrecadados brinquedos novos e embalados que, no dia 17de dezembro serão distribuídos durante uma ação da cidadania no Pavilhão de Carapina. A expectativa é atender 5 mil crianças.

Quem quiser participar, basta levar o presente até um dos pontos de doação:

Shopping Mestre Álvaro

Shopping Montserrat

Sede da Prefeitura

Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe

Hospital Meridional, em Laranjeiras

Câmara Municipal da Serra