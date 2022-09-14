ES é o 2° Estado com menor percentual de famílias com fome

O Espírito Santo é o segundo Estado com menor percentual de famílias com fome
no Brasil, com 8,2%, bem abaixo da média nacional de 15,5%, segundo o Estudo de Insegurança Alimentar nos Estados, realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar (Penssan), divulgado nesta quarta-feira (14). Mesmo assim, o problema ainda afeta milhares de famílias capixabas. A parcela de lares com crianças menores de 10 anos que vivem em risco alimentar no Estado é de 13,9%, o que significa que das 122 mil casas, em 16.958 a geladeira está vazia.
A parcela de 13,9% de lares no Espírito Santo é a dos que estão em insegurança alimentar moderada ou grave. Mas ainda outros 30,3% de lares com crianças menores de 10 anos têm preocupações e incertezas sobre acesso a alimento. Somente pouco mais da metade das residências com crianças no Estado, 55,7%, tem segurança alimentar em casa.
No Brasil, em domicílios com moradores menores de 10 anos, a condição de risco de fome
é ainda maior e representa 37% dos lares. O mapa da fome
é puxado pelas regiões Norte e Nordeste do país.
O Maranhão apresenta a maior parcela nesse ranking, com 63,3% de casas com insegurança alimentar. Já o Espírito Santo apresenta o menor percentual, com 13,9%.
“O lado social da economia
foi desprezado pelo país, com redução de gastos com a segurança alimentar, a segurança física, a assistência às crianças e idosos e isso deteriorou muito a qualidade de vida da população brasileira de baixa-renda de modo geral. O Espírito Santo não escapou. O atenuante para o ES estar menos ruim é que as prefeituras foram mais comprometidas com o social do que em outros Estados”, destacou a doutora em Economia
Arilda Teixeira.
Segundo a economista, o Espírito Santo tem procurado fazer o dever de casa. “O nosso Estado quer prosperar social e economicamente, o que só reforça o fato de que é necessário dentro da política
econômica, manter a política
social. Não é dar esmola ao cidadão, mas garantir que a vida dele seja menos ruim com professores de qualidade em escolas, merenda para as crianças e proteção contra a violência”, detalhou.
Os domicílios no Estado com pessoas sem escolaridade ou com menos de oito anos de estudo, segundo a pesquisa da rede Penssan, são 163 mil. Desses, 11,7% estão em insegurança alimentar grave e outros 6,8% em moderada. As casas com pessoas com mais de oito anos de estudo sentem menos fome
e das 339 mil residências com esse perfil no ES, somente 6,5% estão em insegurança alimentar.
Arilda Teixeira conclui que o problema é estrutural. “Isso entra na questão estrutural, o analfabetismo devido a má qualidade de ensino e a nenhuma assistência do aluno do ensino básico. Não é só ir para a aula. Tem que ter assistência. O econômico é o reflexo das decisões do país”, garantiu.
“É muito importante a sustentação de políticas de apoio para que as pessoas tenham acesso às oportunidades que a economia
gera, acesso à alimentação e vida regular”, conclui.