ES é o 2° Estado com menor percentual de famílias com fome

Insegurança leve: as pessoas começam a ter preocupações ou incerteza sobre acesso a alimento para a família e, diante disso, passam a fazer mudanças, trocar por alimentos mais baratos, reduzir consumo de determinados produtos como, por exemplo, retirar a carne da alimentação;

Moderada: quando os adultos da família começam a reduzir a quantidade de comida. Pulam uma refeição, priorizam as crianças e deixam de fazer a sua refeição; reduzem a quantidade consumida;

Grave: é quando atinge também as crianças da família; condição em que todo o núcleo familiar vivencia situações de fome.