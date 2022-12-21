EDP fará cadastro para desconto na conta de luz em terminais do Transcol

Conta de luz da EDP Crédito: Fernando Madeira

A EDP Espírito Santo promove nesta semana, até o sábado (24), uma ação em todos 10 terminais do Transcol na Grande Vitória para pré-cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), que permite descontos na conta de luz de famílias de baixa renda. inscritas no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) com o Número de Identificação Social (NIS) ativo.

O objetivo da distribuidora de energia é cadastrar as famílias que ainda não têm o benefício, que concede desconto de até 65% na conta de luz. Segundo a concessionária, mais de 190 mil famílias podem ter direito a esse benefício da Tarifa Social no Espírito Santo.

Para pedir o benefício, é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) ou no programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC). O desconto é escalonado por faixa de consumo, sendo calculado de modo acumulativo, e só é aplicado em um domicílio por família.

É preciso ter o Número de Identificação Social (NIS) ativo. Caso o titular do NIS não seja o titular da conta de energia ou o cadastro esteja desatualizado na EDP, a distribuidora não consegue realizar a inscrição automática da família no benefício que dá desconto na conta de luz.

Nesse caso, o beneficiário precisa atualizar o cadastro e inscrição junto à distribuidora. Após o cadastro que pode ser realizado no portal da concessionária de energia, a documentação é avaliada e, estando tudo certo, o benefício já é aplicado a partir da próxima fatura.

Quem tem direito a Tarifa Social de Energia Elétrica?

Famílias inscritas no Cadastro Único com renda familiar per capita menor ou igual a meio salário mínimo, ou seja, R$ 606. Para saber a renda per capita, é preciso fazer a soma de todos os rendimentos recebidos pela família e dividir o valor total pelo número de integrantes, chegando ao valor final;

Idosos com 65 anos ou mais ou pessoas com deficiências, que recebam o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC);



Famílias indígenas ou quilombolas com inscrição no CadÚnico;



Famílias inscritas no Cadastro Único com renda mensal de até 3 salários mínimos (R$ 3.636), que tenham no domicílio portador de doença ou pessoas com deficiência (física, motora, auditiva, visual, intelectual e múltipla) cujo tratamento, procedimento médico ou terapêutico exija o uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que, para o seu funcionamento, demandem consumo.



Quais são os documentos necessários para realizar o cadastramento na EDP?

Número de Identificação Social (NIS) – obtido na prefeitura municipal por meio do CRAS;

Conta de energia;

CPF (Cadastro de Pessoa Física) e Carteira de Identidade (ou outro documento de identificação social com foto) ou apenas Registro Administrativo de Nascimento Indígena (RANI);

Informar se a família é indígena ou quilombola, ou se há integrante na família que receba o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC). Nesse caso, é preciso informar o Número do Benefício (NB);

Para o caso família inscrita no Cadastro Único com renda mensal de até 3 (três) salários mínimos, que tenha portador de doença ou deficiência cujo tratamento, procedimento médico ou terapêutico requeira o uso continuado de equipamentos que, para o seu funcionamento, demandem consumo de energia elétrica, é necessário apresentar o relatório e atestado subscrito por profissional médico.

Confira os locais e horários de atendimento para o cadastro em terminais