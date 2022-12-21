Cartórios vão emitir RG a partir de janeiro; veja como vai funcionar

A partir de janeiro de 2023, os cartórios do Espírito Santo vão poder emitir carteira de identidade. Por enquanto, 13 unidades – espalhadas de Norte a Sul do Estado – já estão credenciadas para prestar o serviço. A previsão é que a emissão do RG custe aproximadamente R$ 40, cobrado como taxa de conveniência.
Em entrevista à CBN Vitória, a tabeliã Fabiana Aurich afirmou que o intuito é ampliar a oferta de vagas e desafogar o setor público. "A ideia é dar suporte para a Casa do Cidadão e o Faça Fácil, por exemplo. No caso dos cartórios, também será necessário agendar um horário para realizar o documento", explicou.
Diretora de registro civil das pessoas naturais do Sindicato dos Notários e Registradores do Espírito Santo (Sinoreg-ES), a especialista esclareceu que os cartórios possuem um sistema próprio de agendamento e que o prazo de entrega da carteira de identidade é o mesmo dado pela Polícia Civil.
"Vale ressaltar que as gratuidades previstas por lei estão garantidas, mas se a pessoa não quiser pagar a taxa de conveniência, deverá se dirigir ao setor público. Como via de regra, as pessoas terão a assinatura, a foto e a biometria feitas ou colhidas diretamente no cartório", disse Fabiana, nessa terça-feira (20).
Como a disponibilidade do serviço está sujeita a treinamento e aquisição de equipamentos específicos, os cartórios têm autonomia para decidir se querem ou não ofertá-lo. Inicialmente, o RG emitido ainda não será do novo modelo, cujo início da emissão no Espírito Santo está previsto para março de 2023.
Veja abaixo os cartórios que farão emissão de RG no ES:
VITÓRIA
- Cartório de Registro Civil, Tabelionato e Pessoas Jurídicas da Primeira Zona de Vitória
- Endereço: Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 555 - Santa Lúcia
- Telefone: (27) 2124-9500 e (27) 9 8115-6454
- Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Goiabeiras de Vitória
- Endereço: Avenida Anísio Fernandes Coelho, nº 1.850, Loja 8 - Jardim da Penha
- Telefone: (27) 3019-0049 e (27) 9 9247-4844
SERRA
- Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Sede de Serra
- Endereço: Avenida Getúlio Vargas, nº 354 - Centro
- Telefone: (27) 3251-1205, (27) 3251-1915 e (27) 9 9904-7193
- Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Carapina de Serra
- Endereço: Avenida Civit, nº 1.265 - Parque Residencial Laranjeiras
- Telefone: (27) 3180-0760 e (27) 9 9923-3534
VILA VELHA
- Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Barra do Jucu de Vila Velha
- Endereço: Rodovia do Sol, nº 06, km 15 Sul - Riviera da Barra
- Telefone: (27) 3260-1104, (27) 3260-1060 e (27) 9 9296-2262
- Cartório de Registro Civil e Tabelionato de São Torquato de Vila Velha
- Endereço: Avenida Carlos Lindenberg, nº 6.231, Loja 1 - Cobilândia
- Telefone: (27) 3369-5576, (27) 3369-5714 e (27) 9 9525-8469
- CARIACICA
- Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Sede de Cariacica
- Endereço: Rua Manoel Joaquim Dos Santos, nº 80 - Itacibá
- Telefone: (27) 3336-4693 e (27) 9 8875-1696
- Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Campo Grande de Cariacica
- Endereço: Avenida Campo Grande, nº 432 - Campo Grande
- Telefone: (27) 3551-2074, (27) 3441-2046 e (27) 9 9667-2046
LINHARES
- Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Sede de Linhares
- Endereço: Avenida Rufino De Carvalho, nº 850 - Centro
- Telefone: (27) 3371-6168
SÃO MATEUS
- Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Itauninhas de São Mateus
- Endereço: Rua Wallas Batista De Oliveira, sem nº - Santa Maria
- Telefone: (27) 9 9984-0068
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
- Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Sede de Cachoeiro de Itapemirim
- Endereço: Avenida Jones Dos Santos Neves, nº 253, Santo Antônio
- Telefone: (28) 3522-9896
ALEGRE
- Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Sede de Alegre
- Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, nº 97 - Centro
- Telefone: (28) 3552-2350, (27) 3552-2626 e (27) 9 9946-0036
- IÚNA
- Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Sede de Iúna
- Endereço: Rua Galaor Rios, nº 42 - Centro
- Telefone: (28) 9 9999- 9780
Correção
18/01/2022 - 5:29
Na versão inicial, o texto informava um telefone equivocado do Cartório de Barra do Jucu. O número correto é: (27) 3260-1104. O texto foi atualizado.