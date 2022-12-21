Cartórios vão emitir RG a partir de janeiro; veja como vai funcionar

Em entrevista à CBN Vitória, a tabeliã Fabiana Aurich afirmou que o intuito é ampliar a oferta de vagas e desafogar o setor público. "A ideia é dar suporte para a Casa do Cidadão e o Faça Fácil, por exemplo. No caso dos cartórios, também será necessário agendar um horário para realizar o documento", explicou.