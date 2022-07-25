Quando começa a emissão da nova Carteira de Identidade no ES?

Começa nesta terça-feira (26) a emissão da nova Carteira de Identidade em alguns Estados do país. As primeiras unidades federativas a receberem o novo documento são Acre, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, este último já nesta terça-feira (26). No Espírito Santo , segundo a Polícia Civil , órgão responsável pela emissão do documento no Estado, o capixaba vai ter que esperar até março de 2023.

Ainda de acordo com a instituição, as adequações para a emissão do novo modelo já começaram, mas, conforme Decreto Federal, as Carteiras de Identidade expedidas com os padrões anteriores permanecerão válidas pelo prazo de dez anos.

Modelo da nova carteira nacional de identidade Crédito: Subchefia de Assuntos Jurídicos / Governo Federal

A nova identidade adotará o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) como registro geral, único e válido para todo o país.

Ela virá com um QR Code que pode ser lido por qualquer dispositivo apropriado, como um smartphone, o que permitirá a validação eletrônica de sua autenticidade, bem como saber se ele foi furtado ou extraviado.

Essa nova versão do documento de identificação servirá também de documento de viagem, devido à inclusão de um código de padrão internacional chamado MRZ, o mesmo usado em passaportes.

Até o momento, porém, o Brasil só tem acordos para uso do documento de identidade nos postos imigratórios com países do Mercosul . Para os demais países, o passaporte continua sendo obrigatório.

O novo RG terá validade de 10 anos para pessoas com até 60 anos de idade. Para os maiores de 60 anos, o RG antigo continuará valendo por tempo indeterminado.

Modelo da nova carteira nacional de identidade Crédito: Subchefia de Assuntos Jurídicos / Governo Federal

COMO CORRIGIR INFORMAÇÕES NO CPF

Com a nova identidade, o número do RG antigo deixa de existir e apenas o CPF é considerado. O objetivo, segundo o Governo federal, é unificar o número do documento em todas as unidades da federação - atualmente, cada Estado pode emitir o documento e, na prática, uma pessoa pode até ter 27 números de RG no Brasil.

Para fazer a nova Carteira de Identidade, o cidadão terá que ter todas as informações do CPF corretas de acordo com suas certidões. O capixaba que tem alguma informação errada já pode se adiantar, atualizando os dados de forma gratuita pela internet, no site da Receita Federal

Em algumas situações, a pessoa deverá enviar os seguintes documentos para a Receita Federal por e-mail:

Documento de identidade oficial com foto;



Certidão de nascimento ou Certidão de Casamento, se no documento de identidade não constar naturalidade, filiação ou data de nascimento;



Comprovante de endereço;



Foto de rosto (selfie) do cidadão (ou responsável legal, se for o caso) segurando o próprio documento de identidade.



COMO TIRAR A CARTEIRA DE IDENTIDADE?

No Espírito Santo, a confecção da Carteira de Identidade (ou RG) é de responsabilidade do Departamento de Identificação (DEI) da Polícia Civil. Para obtê-la, o cidadão deve procurar um dos Postos de Identificação Civil no Estado.

A Polícia Civil informa que o Estado conta, atualmente, com 76 postos de cadastramento para emissão da Carteira de Identidade. Para solicitar, é necessário que o cidadão leve, pelo menos, a Certidão de Nascimento ou Casamento e uma foto 3x4. Os postos de identificação fazem a liberação de agendamento para Carteira de Identidade todos os dias úteis. A liberação acontece sempre às 8h.

Existem duas formas de agendar um atendimento: via site (Agendamento Online) ou via aplicativo (ES na palma da mão).

Na aba categoria do serviço, escolha "Carteira de Identidade". Na aba serviço, escolha "RG - Identidade". Escolha a unidade que deseja ser atendido, no caso "Posto de Identificação Civil da sua cidade", e clique em "próximo". Escolha o dia e horário disponíveis, insira seu nome e sobrenome, seu telefone e seu e-mail; depois, é só concluir. Pronto, seu agendamento foi realizado. Compareça ao Posto de Identificação com 15 minutos de antecedência do seu horário marcado.

Caso não tenha acesso à internet, entre em contato via telefone: 3382-5042.

O prazo para emissão é informado ao solicitante no momento que ele abre o processo para ser feito o documento. Por conta da pandemia de Covid-19, os serviços sofreram alterações e não é possível atender com a capacidade total. O tempo médio de atendimento para confecção da carteira foi alterado para promover o distanciamento físico entre os requerentes.

A primeira via é gratuita, já a segunda, sai por R$ 61,98.

Para os casos de 2ª via do documento, terá direito ao benefício da gratuidade o requerente que atender a um dos seguintes requisitos:

Estar desempregado, mediante comprovação;

Receber remuneração inferior a 3 salários mínimos, mediante comprovação;

Apresentar boletim de ocorrência de furto ou roubo do documento;

Necessitar renovar RG provisório.