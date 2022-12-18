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Sonho milionário

Apostas feitas a partir desta semana só valem para a Mega da Virada

O último sorteio de rotina da Mega Sena ocorreu sábado (17) e agora todas as apostas na modalidade passam a ser exclusivas para o último sorteio do ano

Publicado em 18 de Dezembro de 2022 às 18:30

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

18 dez 2022 às 18:30
A partir de agora, todas as apostas feitas na Mega Sena concorrem ao prêmio da Mega da Virada, a ser sorteado em 31 de dezembro. O último sorteio de rotina ocorreu neste sábado (17), e agora todas as apostas na modalidade passam a ser exclusivas para o sorteio do último dia do ano.
O prêmio está estimado em R$ 450 milhões e não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 6 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (com o acerto de 5 números) e assim por diante. Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega da Virada e aplique todo o valor na Poupança da Caixa, receberá em média R$ 3 milhões de rendimento no primeiro mês.
As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até as 17h (horário de Brasília) do dia 31 de dezembro de 2022 nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Caixa e pelo app Loterias Caixa, disponível para usuários das plataformas Android e iOS. O valor de uma aposta simples da Mega, com seis números, é de R$ 4,50.
Pessoa preenche bilhete da Mega da Virada
Bilhete de aposta para a Mega da Virada Crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil
Desde sua 1ª edição, em 2009, a Mega da Virada premiou 111 apostas que acertaram as seis dezenas. Desta vez, a quantidade de números que podem ser escolhidos para uma mesma aposta passou de até 16 para até 20. Com isso, nesta edição do concurso, os apostadores têm mais opções para fazer suas combinações numéricas e torcer para acertar as seis dezenas sorteadas.
Os únicos canais autorizados das Loterias Caixa para venda dos produtos lotéricos e registro das apostas são as mais de 13 mil lotéricas Caixa espalhadas pelo Brasil, o portal Loterias Caixa, o app Loterias Caixa, disponível gratuitamente para usuários IOS e Android. Os clientes da Caixa também podem fazer as apostas pelo Internet Banking Caixa.

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