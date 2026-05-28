Casal é preso com armas que podem ter sido usadas na morte de jovem em São Mateus

Um casal foi preso, e drogas, armas e munições foram apreendidas durante uma operação da Polícia Militar (PM) no distrito de Nova Aimorés, na altura do km 35 da BR 101, na zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A ação ocorreu na quarta-feira (27).





Segundo a PM, as armas também seriam utilizadas em homicídios registrados no distrito, incluindo a morte de um jovem de 26 anos, ocorrida em abril deste ano. Na ocasião, a vítima foi morta a tiros após combinar um serviço de instalação de portas e janelas.





De acordo com a corporação, os militares receberam denúncias de que um foragido da Justiça estaria utilizando uma casa às margens da Rodovia Miguel Curry Carneiro para armazenar drogas e armas, com a ajuda de outro suspeito, apontado como responsável pelo tráfico na região.





No local, os policiais encontraram uma mulher, de 57 anos, que autorizou a entrada da equipe. Durante as buscas, foram apreendidos cerca de 9,5 kg de maconha, um tablete de aproximadamente 1 kg de cocaína e uma balança de precisão.





Ainda de acordo com a PM, um homem, de 41 anos, indicou um ponto de mata nos fundos da residência onde estavam escondidas duas pistolas, carregadores, munições de diversos calibres, materiais para embalo de drogas e outra balança de precisão.





No matagal, os policiais apreenderam uma pistola calibre .40 com brasão da Secretaria da Justiça (Sejus). Segundo os militares, a arma havia sido furtada em dezembro de 2025, em Cariacica, de dentro do veículo de um agente da instituição. Além disso, também foram apreendidos uma pistola turca calibre 9 mm, 141 munições de diferentes calibres, oito carregadores, dois jet loaders e materiais para embalo de drogas.





A Polícia Civil informou que o homem e a mulher foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. O homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP), e a mulher, ao Centro Prisional Feminino.