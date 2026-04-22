Jovem é morto a tiros ao sair para combinar serviço em São Mateus

Um jovem de 26 anos, que não teve o nome divulgado, foi morto a tiros no loteamento Nova Fronteira, no distrito de Nova Aimorés, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de terça-feira (21). De acordo com a Polícia Militar (PM), ao chegarem ao local, os agentes encontraram a vítima caída no chão, ao lado de uma motocicleta, com várias perfurações pelo corpo.
Uma testemunha relatou à PM que a vítima havia ido até o local para combinar um serviço de instalação de portas e janelas. Ela contou que estava dentro de casa quando ouviu diversos disparos. Após perceber que os suspeitos haviam deixado a área, saiu da residência e encontrou o jovem caído em frente ao portão.
O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares, onde passará por necropsia antes de ser liberado para os familiares. A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.