Mega-Sena da Virada: qual a chance de você ganhar a fezinha de ano-novo?

Por fim, temos a loteria da Mega-Sena. A chance de você ganhar na Mega-Sena, dado que você escolheu apenas seis dezenas (fez um jogo) é de 1 dividido por 50 milhões. Está escrito no verso do cartão da loteria, aquele que você marca na lotérica. Essa divisão dá um número muito, mas muito, próximo de zero. Logo, a chance de você ganhar na loteria dado que você jogou se assemelha muito à chance de você ganhar na loteria dado que você não jogou.