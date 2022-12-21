Aluguel por temporada: vagas para o verão já estão escassas no ES

No verão, a principal demanda é por hospedagens em cidades litorâneas Crédito: Pexels/Pixabay

Seja para viagens em família ou com os amigos, alugar casas ou apartamentos por temporada é uma das alternativas mais buscadas pelos turistas que vêm ao Espírito Santo durante o verão.

A principal demanda é por hospedagens em cidades litorâneas e a procura é tão grande que em muitos casos as reservas têm que ser feitas com vários meses de antecedência. Quem busca fechar negócio agora, encontra poucas opções disponíveis.

O presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 13ª Região (Creci-ES), Aurélio Cápua Dallapicula, explica que a procura maior vem por parte das famílias, que normalmente estão em período de férias. A busca é por apartamentos de três quartos ou casas espaçosas, que comportem várias pessoas, uma vez que também é comum que várias famílias se reúnam nesta época.

“O Espírito Santo tem belas praias, mas a preferência realmente é por Guarapari. Os turistas mineiros, por exemplo, se atraem muito pela praia do Morro, mas tem a Praia do Centro e a região de Meaípe também”, diz o presidente do Creci-ES



Ele reforça: “É melhor as pessoas já correrem atrás de reserva, porque, se deixar para cima da hora, além de poder não encontrar, o preço também pode ser mais elevado.”

Praia do Morro em Guarapari Crédito: Vitor Jubini

Associado à Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (ADEMI-ES), o corretor de imóveis Itamar Franco Júnior, que atua em Guarapari, explica que também há uma demanda crescente pela área da Enseada Azul.

“Qualquer que seja a região, já está começando a ficar um pouco difícil de encontrar vaga. Geralmente, a busca inicia lá em julho, agosto e, com o decorrer dos meses, vai aumentando a demanda. A gente atua muito na internet, então facilita essa busca antecipada, mas tem sempre aqueles clientes que vem sem reserva nem nada, batendo em porta. No mês de dezembro, a gente tem tudo praticamente agendado.”

Mas não é só Guarapari que é visada pelos turistas no verão. Outras cidades litorâneas, como Aracruz, Ubu, em Anchieta, Jacaraípe e Manguinhos, na Serra, e Praia Grande, em Fundão, também são bastante procuradas.

O agente imobiliário Eliel Gomes Santana, que atua em Conceição da Barra, também relata um aumento na busca por imóveis na região. “A procura está boa, o município está com uma boa programação. Ainda tem imóvel disponível, mas não está dando pra escolher muito. Já não tem tanta opção.”

Veja como não cair em roubadas ao alugar imóveis à distância

01 Localização Pesquise em mapas na internet para saber como é o entorno do imóvel. É possível ver se há comércios no entorno, qual a distância até a praia e se a rua é calma, por exemplo.

02 Faça contrato Ainda que seja um aluguel de temporada, é importante que seja feito um contrato. No documento deve haver o dia e hora de entrada e saída, o valor acordado, a forma de pagamento, o número de pessoas que vão se hospedar, os itens deixados à disposição no imóvel (pratos, talheres, roupa de cama e banho, eletrodomésticos e portáteis) e, claro, as situações que podem acarretar multa.

03 Estrutura Casas de praia podem estar fechadas há muitos meses. Ao entrar no imóvel, é importante testar chuveiros, tomadas, interruptores, descargas e eletrodomésticos. Em caso de defeito grave, o proprietário precisa ser informado imediatamente.

04 Referência e comentários A maior parte dos sites que oferecem casas e apartamentos por temporada têm comentários de pessoas que já se hospedaram nesses locais. Analise todos eles antes de decidir qual alugar.

05 Regras Ao alugar um apartamento ou casa em condomínio, peça uma cópia do regimento interno. Ele tem as regras de uso de áreas comuns, como piscina, churrasqueira, salão de festas, entre outros. Além disso, informam sobre uso de elevadores, regras para som alto e para a presença de pets.

