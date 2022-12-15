Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Fuga" para as montanhas

Reservas para fazendas de agroturismo aumentam em Venda Nova do Imigrante

Para aquelas pessoas que fogem do calor do Litoral do Estado e preferem o clima da região Serrana, a cidade tornou-se um destino cada vez mais procurado para quem gosta de tranquilidade e natureza

Publicado em 15 de Dezembro de 2022 às 17:21

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

15 dez 2022 às 17:21
Faltam seis dias para o verão chegar (começa no dia 21), no entanto, nem todas as pessoas gostam de ambientes quentes e de curtir uma praia. Há aquelas que preferem estar em locais com temperaturas mais amenas como em Venda Nova do Imigrante. A cidade localizada na região Serrana do Estado registrou um aumento na procura de reservas em fazendas de agroturismo, tendo em vista que é um destino tranquilo, cheio de belezas naturais e com clima de montanha.
Reservas para fazendas de agroturismo aumentam em Venda Nova do Imigrante
Em Venda Nova do imigrante, cresceu o número de reservas para o verão em fazendas de agroturismo Crédito: Luiz Gonçalves
O casal Francisco Ambrozim e Sandra Ambrozim são proprietários do Sítio Ambrozim. Eles transformaram a propriedade da família em um ambiente ideal para desfrutar da vida na fazenda no município. Eles fazem parte das 300 famílias da cidade que trabalham com o agroturismo.
"O fogão a lenha, o café... a gente tentou fazer uma coisa bem natural para que as pessoas se sentissem em casa"
Francisco Ambrozim - Empresário
De acordo com a reportagem da TV Gazeta Sul, cerca 400 turistas passam por ano pelo local em busca desse tipo de turismo e o espaço tem ficado pequeno para atender a demanda de pessoas que buscam fugir da agitação das cidades, principalmente no verão.
Reservas para fazendas de agroturismo aumentam em Venda Nova do Imigrante
A cidade de Venda Nova do Imigrante guarda muitas belezas naturais que atrai turistas Crédito: Luiz Gonçalves
E atividades para serem feitas ao ar livre não faltam, dentre elas estão cascata com água direto da fonte, pescaria no lago e trilha em meio à natureza. “Já fechamos o carnaval. É abençoado isso aqui”, disse Sandra.
De acordo com o Gerente Municipal de Turismo Gleidson Ferreira, essa também é a realidade de outras hospedagens voltadas pro agroturismo na cidade. “Os empreendimentos procuram oferecer aquele ‘algo a mais’, o turismo de experiência, o contato com a natureza, o pesque e pague, uma trilha, para o turista ter o contato que ele não tem normalmente no dia a dia”, comentou.
Reservas para fazendas de agroturismo aumentam em Venda Nova do Imigrante
No Sítio Ambrozim é possível fazer trilhas em meio às belezas da natureza Crédito: Luiz Gonçalves

Produtos artesanais

E essa alta ocupação nas hospedagens também reflete no movimento dos sítios que trabalham com produtos artesanais. A família Lourenzoni, por exemplo, é especialista em socol e antepastos, e ela mantém a produção para o verão.
No total, são 600 quilos dessa iguaria tipicamente italiana feita por semana no Sítio Lorenção.“O socol demora de quatro a seis meses para ficar pronto. Do mesmo jeito que a gente faz no inverno, a gente continua no verão”, explicou a empreendedora Bernadete Lourenzoni.
Para Bernadete, é muito legal e positivo o contato que tem com os visitantes no sítio. “Porque é uma troca de informações, de energia, é maravilhoso”, destacou.
Reservas para fazendas de agroturismo aumentam em Venda Nova do Imigrante
Produtos artensanais do Sítio Lorenção, em Venda Nova do Imigrante Crédito: Luiz Gonçalves
Com informações da TV Gazeta Sul.

Veja Também

Parque Paulo César Vinha é reaberto para visitação após fim de incêndio

As engraçadas histórias que encantam visita ao Parque da Pedra Azul, no ES

Reserva ambiental, aberta à visitação no ES, abriga mais de 800 espécies

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Turismo no ES Verão Venda Nova do Imigrante Verão no ES Turismo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados