Reservas para fazendas de agroturismo aumentam em Venda Nova do Imigrante

Faltam seis dias para o verão chegar (começa no dia 21), no entanto, nem todas as pessoas gostam de ambientes quentes e de curtir uma praia. Há aquelas que preferem estar em locais com temperaturas mais amenas como em Venda Nova do Imigrante . A cidade localizada na região Serrana do Estado registrou um aumento na procura de reservas em fazendas de agroturismo, tendo em vista que é um destino tranquilo, cheio de belezas naturais e com clima de montanha.

Em Venda Nova do imigrante, cresceu o número de reservas para o verão em fazendas de agroturismo Crédito: Luiz Gonçalves

O casal Francisco Ambrozim e Sandra Ambrozim são proprietários do Sítio Ambrozim. Eles transformaram a propriedade da família em um ambiente ideal para desfrutar da vida na fazenda no município. Eles fazem parte das 300 famílias da cidade que trabalham com o agroturismo.

"O fogão a lenha, o café... a gente tentou fazer uma coisa bem natural para que as pessoas se sentissem em casa" Francisco Ambrozim - Empresário

De acordo com a reportagem da TV Gazeta Sul, cerca 400 turistas passam por ano pelo local em busca desse tipo de turismo e o espaço tem ficado pequeno para atender a demanda de pessoas que buscam fugir da agitação das cidades, principalmente no verão.

A cidade de Venda Nova do Imigrante guarda muitas belezas naturais que atrai turistas Crédito: Luiz Gonçalves

E atividades para serem feitas ao ar livre não faltam, dentre elas estão cascata com água direto da fonte, pescaria no lago e trilha em meio à natureza. “Já fechamos o carnaval. É abençoado isso aqui”, disse Sandra.

De acordo com o Gerente Municipal de Turismo Gleidson Ferreira, essa também é a realidade de outras hospedagens voltadas pro agroturismo na cidade. “Os empreendimentos procuram oferecer aquele ‘algo a mais’, o turismo de experiência, o contato com a natureza, o pesque e pague, uma trilha, para o turista ter o contato que ele não tem normalmente no dia a dia”, comentou.

No Sítio Ambrozim é possível fazer trilhas em meio às belezas da natureza Crédito: Luiz Gonçalves

Produtos artesanais

E essa alta ocupação nas hospedagens também reflete no movimento dos sítios que trabalham com produtos artesanais. A família Lourenzoni, por exemplo, é especialista em socol e antepastos, e ela mantém a produção para o verão.

No total, são 600 quilos dessa iguaria tipicamente italiana feita por semana no Sítio Lorenção.“O socol demora de quatro a seis meses para ficar pronto. Do mesmo jeito que a gente faz no inverno, a gente continua no verão”, explicou a empreendedora Bernadete Lourenzoni.

Para Bernadete, é muito legal e positivo o contato que tem com os visitantes no sítio. “Porque é uma troca de informações, de energia, é maravilhoso”, destacou.

Produtos artensanais do Sítio Lorenção, em Venda Nova do Imigrante Crédito: Luiz Gonçalves