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Reserva ambiental, aberta à visitação no ES, abriga mais de 800 espécies

Localizada em Vargem Alta, Reserva Ambiental Águia Branca contribui para o desenvolvimento sustentável do Estado. A visitação está aberta ao público
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

30 nov 2022 às 09:18

Publicado em 30 de Novembro de 2022 às 09:18

Reserva Ambiental Águia Branca
Conectada aos parques Pedra Azul e Forno Grande, a Reserva Ambiental Águia Branca forma um corredor ecológico na região das Montanhas capixabas Crédito: Leonardo Merçon/Águia Branca/Divulgação
Para onde se olha, o verde está lá. A Reserva Ambiental Águia Branca é uma imensidão de mais de 2.200 hectares de florestas protegidas em Vargem Alta. Conectada aos parques estaduais de Pedra Azul e Forno Grande, forma um corredor ecológico capaz de abrigar espécies ameaçadas de extinção, como a ave saíra-apunhalada e a abelha sem ferrão uruçu-capixaba.
A Reserva foi criada em 2017 pelo Grupo Águia Branca como forma de contribuir para o desenvolvimento sustentável da Região das Montanhas capixabas. O local tem 91% de florestas primárias ou em estágios avançados de regeneração.
“A Reserva é uma RPPN, sigla para Reserva Particular do Patrimônio Natural. Trata-se de uma unidade de conservação mantida pela iniciativa privada com o objetivo de preservar a diversidade biológica de uma região. Ela protege mais de 800 espécies de plantas e animais, e também diversas nascentes e cursos d'água que contribuem para a disponibilidade hídrica na bacia do Rio Itapemirim”, explica a bióloga da Reserva Aline Lobato.
Reserva Ambiental Águia Branca
O local é lar para espécies ameaçadas em extinção, além de proteger nascentes e cursos d'água que contribuem para a disponibilidade hídrica na bacia do Rio Itapemirim  Crédito: Leonardo Merçon/Águia Branca/Divulgação
Na fauna, destaque para a abelha uruçu-capixaba (Melipona capixaba) e a ave saíra-apunhalada (Nemosia rourei), presente somente em florestas nas montanhas capixabas. Também é refúgio para a preguiça-de-coleira (Bradypus torquatus), o sagui-da-serra-claro (Callithrix flaviceps), a onça-parda (Puma concolor) e as pererecas Scinax kautsky e Scinax heyeri, estas últimas endêmicas do Espírito Santo.
Na flora, chamam a atenção a palmeira-juçara (Euterpe edulis), espécie de grande importância para a fauna e de enorme potencial agroeconômico regional, e o jequitibá-rosa (Cariniana legalis), considerada a árvore símbolo do Espírito Santo.
Presidente do Grupo Águia Branca, Renan Chieppe defende que a iniciativa é um importante legado que será deixado para as futuras gerações.
Reserva Ambiental Águia Branca
A reserva funciona de quarta a domingo, de 9h às 16h, e conta com trilhas ecológicas em meio à natureza preservada Crédito: Fellipe Levi/Águia Branca/Divulgação
“Por meio da Reserva, firmamos um compromisso com o futuro e estamos extremamente felizes pela oportunidade de compartilhar essa área belíssima, que temos orgulho de cuidar enquanto promovemos a reconexão das pessoas com a natureza”, destaca.
Toda essa riqueza pode ser apreciada por qualquer pessoa, mediante agendamento.
“É possível conhecer as trilhas ecológicas, observar aves, além de outras vivências em meio à natureza preservada”, observa Aline Lobato.

Hospedagem em meio à natureza

Reserva Ambiental Águia Branca
Para quem quiser se hospedar na região da reserva, o Grupo Águia Branca inaugurou o Natureza Eco Lodge Crédito: Águia Branca/Divulgação
Aliás, para quem quiser curtir mais dias e se hospedar na região, o Grupo Águia Branca inaugurou o Natureza Eco Lodge, que funciona ao lado da Reserva Ambiental Águia Branca, em Vargem Alta, no Espírito Santo.
O novo empreendimento, de acordo com o presidente, foi idealizado para proporcionar aos hóspedes “uma verdadeira conexão com as belezas naturais das montanhas capixabas, seguindo todas as premissas de sustentabilidade e conscientização ambiental”.
O local conta com estrutura para eventos, espaço de convivência no entorno do lago, auditório para 80 pessoas, quadras de tênis e beach tênis, campo de golfe, quadra poliesportiva, salão de jogos, piscina, sauna, parquinho e brinquedoteca.

Visite a Reserva Ambiental Águia Branca

Reserva Ambiental Águia Branca
A Reserva Ambiental Águia Branca tem 91% de florestas primárias ou em estágios avançados de regeneração Crédito: Leonardo Merçon/Águia Branca/Divulgação
A Reserva Ambiental Águia Branca funciona de quarta a domingo, de 9h às 16h, e o agendamento deve ser feito pelo WhatsApp (27) 99942-0474.

Reserva em números

  • 396 espécies da flora
  • Mais 2.200 hectares de área
  • 14 cursos hídricos
  • 357 espécies de aves

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