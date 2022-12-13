Vídeo: cardume de arraias surge no mar da Curva da Jurema, em Vitória

A Gazeta é do especialista em inteligência de mercado Júlio Teixeira. Dezenas – talvez até centenas – de arraias foram flagradas nadando no mar da Curva da Jurema , em Vitória . No vídeo acima, feito no comecinho da manhã desta terça-feira (13), é possível vê-las formando um grande cardume. O impressionante registro recebido poré do especialista em inteligência de mercado Júlio Teixeira.

“Gravar com drone é um hobby (passatempo) que eu tenho e sempre estou filmando as praias de Vitória e Vila Velha. Essas imagens foram feitas na Baía das Tartarugas , que faz parte de uma Área de Proteção Ambiental (APA), antes das 6h. A impressão é que eram mais de 200 arraias”, disse o capixaba.

"É um universo invisível que está ao nosso redor e não percebemos. Por isso sou tão apaixonado por imagem de drone" Júlio Teixeira - Especialista em inteligência de mercado

Apesar de frequentemente estar na região, ele nunca tinha visto tantas arraias de uma vez. “Já vi alguns cardumes enquanto remava, mas como a visão é limitada não dá para ter dimensão do tamanho. Com o drone, é possível varrer cerca de 60 m². Ainda assim, as imagens não pegavam todas elas”, comentou.

Espécie e comportamento

Doutor em oceanografia biológica, Agnaldo Silva Martins disse não ser possível cravar qual a espécie flagrada. “Provavelmente se trata do gênero Rhinoptera, podendo ser da espécie Rhinoptera bonasus ou Rhinoptera brasiliensis”, analisou. Em ambos os casos, os animais podem ter até 1,10 metro e 23 kg.

Segundo ele, é comum avistar esses peixes na costa capixaba. “O cardume é uma estratégia de proteção, pois grupos maiores são menos ameaçados. Eles vêm de águas mais ao Norte devido ao esfriamento delas nesta época, podendo haver comportamento de reprodução e alimentação durante as migrações”, explicou.