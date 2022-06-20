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Quatro metros

Arraia gigante de 300 kg se torna maior peixe de água doce já capturado

Após a arraia ser medida e pesada, ela foi devolvida à natureza com um rastreador, que deve registrar todos os seus movimentos

Publicado em 20 de Junho de 2022 às 19:55

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 jun 2022 às 19:55
Pesando 300 quilos e medindo quase quatro metros, a maior arraia de água doce já registrada na história foi capturada no Camboja
A maior arraia de água doce já registrada na história foi capturada no Camboja Crédito: Divulgação | Wonders of the Mekong
Pesando 300 quilos e medindo quase quatro metros, a maior arraia de água doce já registrada na história foi capturada no Camboja. A informação foi divulgada pelo projeto Wonders of the Mekong, responsável por catalogar espécies do tipo, nesta segunda-feira (20). A pescaria, por sua vez, ocorreu no dia 13.
De acordo com o National Geographic, o animal foi capturado pelo pescador Moul Thun, 42, que mora na ilha remota de Koh Preah, ao longo do rio Mekong.
O homem acionou o projeto Wonders of the Mekong (Maravilhas do Mekong), uma parceria entre autoridades e especialistas do país asiático com cientistas norte-americanos.
Após a arraia ser medida e pesada, ela foi devolvida à natureza com um rastreador, que deve registrar todos os seus movimentos e ajudar os especialistas a entenderem melhor o comportamento de animais da espécie na região.
O pescador responsável pela captura ganhou uma recompensa de US$ 600 (cerca de R$ 3,1 mil). Apesar de o animal ter sido capturado com ajuda de um gancho, ele teve bom estado de saúde atestado antes de ser liberado.
Antes da arraia capturada na última semana, o maior peixe de água doce já pescado no mundo também tinha sido encontrado também no Camboja. Em 2005, um peixe-gato gigante foi encontrado no mesmo rio pesando 293 quilos.
"A captura mostra o quão pouco sabemos sobre esses peixes gigantes de água doce", afirmou em conversa com o canal norte-americano NBC Nres o pesquisador Zeb Hogan, da Universidade de Nevada.

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