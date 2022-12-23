Dono de Ferrari vai pagar IPVA mais caro do ES

Ferrari F8 Tributo: modelo é o que tem IPVA maior entre os donos de carro no ES Crédito: Divulgação

O proprietário de uma Ferrari F8 Tribute vai ter que desembolsar o valor mais alto de IPVA do Estado ano que vem: R$ 77.140. Isso porque a alíquota do imposto é de 2% sobre o valor do carro, que está avaliado em mais de R$ 4 milhões.

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O superesportivo foi lançado em 2019, mas chegou ao Brasil em 2020. Ele tem um motor V8 mais poderoso já utilizado pelos carros de produção da escuderia. A aceleração de zero a 100 km/h é feita em apenas 2,9 segundos. Para chegar aos 200 km/h, o modelo precisa de 7,8 segundos.

Na lista dos dez carros com IPVAs mais caros em 2023 tem ainda outras cinco Ferraris. Veja abaixo:



Imposto Os 10 IPVAs mais caros de 2023 01 FERRARI F8 TRIBUTO 2021 R$ 77.140,74 02 PORSCHE 911 GT 2019 R$ 65.663 03 FERRARI 488 SPIDER 2017 R$ 58.718,02 04 FERRARI PORTOFINO 2019 R$ 54.700,38 05 FERRARI 458 SPECIALE 2014 R$ 47.138,42 06 FERRARI 458 SPIDER 2014 R$ 42.727,68 07 FERRARI CALIFORNIA T 2017 R$ 42.124,08 08 LAMBORGHINI URUS 2018 R$ 36.750,02 09 M.BENZ AMG G63 4M 2021 R$ 35.453,84 10 LAMBORGHINI HURACAN 2014 R$ 34.068,56

Quem não tem nenhum desses veículos, na média, vai pagar cerca de 10% a mais sobre o valor cobrado neste ano.

No Espírito Santo, a alíquota para carros de passeio e utilitários é de 2% sobre o valor do veículo. Já para motos, caminhões, micro-ônibus e ônibus é de 1%. Confira aqui a tabela completa com os valores-base.

Vencimentos

As datas de vencimentos do IPVA 2023 também já foram divulgadas pela Sefaz. A cota única e a primeira parcela vão vencer apenas em abril de 2023, tanto para veículos leves (carros e motocicletas) quanto para veículos pesados (caminhões, ônibus e micro-ônibus). Confira as datas aqui.

Além disso, foi definido que, em 2023, assim como neste ano, os motoristas que fizerem o pagamento do IPVA em cota única terão 15% de desconto. Pela primeira vez, haverá possibilidade de parcelar o imposto em seis vezes.

Cerca de 85 mil veículos do ano de fabricação 2007 serão isentos automaticamente em 2023, por terem mais de 15 anos de fabricação. Eles se juntam a outros 810 mil veículos já isentos atualmente pelo mesmo motivo.

No Espírito Santo, a alíquota do IPVA é a menor da Região Sudeste e uma das menores do País: 1% sobre motos, ônibus e caminhões; e 2% sobre os carros de passeio e utilitários.

Boletos

Os boletos vão estar disponíveis na internet, a partir de janeiro de 2023, não sendo mais encaminhados para o endereço dos contribuintes. A emissão do Documento Único de Arrecadação (DUA) deve ser feita acessando o site da Sefaz ou do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES). Porém, não é preciso imprimir para que o pagamento seja realizado.

Usuários de Internet Banking podem fazer a leitura do código de barras ou digitar. Se preferir, o contribuinte também pode digitar o código gerado em um equipamento de autoatendimento do banco de preferência.

Os clientes Banestes têm uma comodidade a mais, podendo realizar consultas e pagamentos do IPVA e de multas de veículos do Espírito Santo direto no Aplicativo Banestes e no Internet Banking.