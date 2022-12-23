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Em 2023

Dono de Ferrari vai pagar IPVA mais caro do ES

Lista dos dez veículos com o imposto mais alto no Estado tem ainda Porsches e Lamborguinis. Veja valores

Publicado em 23 de Dezembro de 2022 às 12:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2022 às 12:39
Ferrari F8 Tributo
Ferrari F8 Tributo: modelo é o que tem IPVA maior entre os donos de carro no ES Crédito: Divulgação
Um novo ano começa em breve e o governo do Espírito Santo já divulgou os valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para 2023. Por se tratar de uma alíquota, ou seja, uma porcentagem sobre o valor do veículo, o IPVA varia conforme a marca, ano e modelo de cada carro. Dessa forma, quanto mais caro o carro, maior será o IPVA cobrado.
O proprietário de uma Ferrari F8 Tribute vai ter que desembolsar o valor mais alto de IPVA do Estado ano que vem: R$ 77.140. Isso porque a alíquota do imposto é de 2% sobre o valor do carro, que está avaliado em mais de R$ 4 milhões.
Dono de Ferrari vai pagar IPVA mais caro do ES
O superesportivo foi lançado em 2019, mas chegou ao Brasil em 2020. Ele tem um motor V8 mais poderoso já utilizado pelos carros de produção da escuderia. A aceleração de zero a 100 km/h é feita em apenas 2,9 segundos. Para chegar aos 200 km/h, o modelo precisa de 7,8 segundos.
Na lista dos dez carros com IPVAs mais caros em 2023 tem ainda outras cinco Ferraris. Veja abaixo:
Imposto
Os 10 IPVAs mais caros de 2023

01

FERRARI F8 TRIBUTO

2021
R$ 77.140,74

02

PORSCHE 911 GT

2019
R$ 65.663

03

FERRARI 488 SPIDER

2017
R$ 58.718,02

04

FERRARI PORTOFINO

2019
R$ 54.700,38

05

FERRARI 458 SPECIALE

2014
R$ 47.138,42

06

FERRARI 458 SPIDER

2014
R$ 42.727,68

07

FERRARI CALIFORNIA T

2017
R$ 42.124,08

08

LAMBORGHINI URUS

2018
R$ 36.750,02

09

M.BENZ AMG G63 4M

2021
R$ 35.453,84

10

LAMBORGHINI HURACAN

2014
R$ 34.068,56
Quem não tem nenhum desses veículos, na média, vai pagar cerca de 10% a mais sobre o valor cobrado neste ano.
 No Espírito Santo, a alíquota para carros de passeio e utilitários é de 2% sobre o valor do veículo. Já para motos, caminhões, micro-ônibus e ônibus é de 1%. Confira aqui a tabela completa com os valores-base.

Vencimentos

As datas de vencimentos do IPVA 2023 também já foram divulgadas pela Sefaz. A cota única e a primeira parcela vão vencer apenas em abril de 2023, tanto para veículos leves (carros e motocicletas) quanto para veículos pesados (caminhões, ônibus e micro-ônibus). Confira as datas aqui.
Além disso, foi definido que, em 2023, assim como neste ano, os motoristas que fizerem o pagamento do IPVA em cota única terão 15% de desconto. Pela primeira vez, haverá possibilidade de parcelar o imposto em seis vezes.
Cerca de 85 mil veículos do ano de fabricação 2007 serão isentos automaticamente em 2023, por terem mais de 15 anos de fabricação. Eles se juntam a outros 810 mil veículos já isentos atualmente pelo mesmo motivo.

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No Espírito Santo, a alíquota do IPVA é a menor da Região Sudeste e uma das menores do País: 1% sobre motos, ônibus e caminhões; e 2% sobre os carros de passeio e utilitários.

Boletos

Os boletos vão estar disponíveis na internet, a partir de janeiro de 2023, não sendo mais encaminhados para o endereço dos contribuintes. A emissão do Documento Único de Arrecadação (DUA) deve ser feita acessando o site da Sefaz ou do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES). Porém, não é preciso imprimir para que o pagamento seja realizado.
Usuários de Internet Banking podem fazer a leitura do código de barras ou digitar. Se preferir, o contribuinte também pode digitar o código gerado em um equipamento de autoatendimento do banco de preferência.
Os clientes Banestes têm uma comodidade a mais, podendo realizar consultas e pagamentos do IPVA e de multas de veículos do Espírito Santo direto no Aplicativo Banestes e no Internet Banking.
* Com informações de Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz)

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