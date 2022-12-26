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Aumento na despesa

Nova alíquota de ICMS eleva preço do botijão de gás em até R$ 7,51

Novos valores devem entrar em vigor em 90 dias; no Espírito Santo, alta prevista é de R$ 4,15

Publicado em 26 de Dezembro de 2022 às 20:46

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 dez 2022 às 20:46
RIO DE JANEIRO - A nova alíquota do ICMS para o gás de cozinha, definida pelos Estados na sexta-feira (23), vai elevar em até R$ 7,51 o preço do botijão de 13 quilos, produto que tem grande peso no orçamento das famílias de menor renda.
O estado com maior aumento é o Rio de Janeiro, onde a alíquota subirá 85% após a adoção dos novos valores. Em outros 11 estados e no Distrito Federal, a alta será superior a R$ 5 por botijão, que hoje custa, em média, R$ 108,73. No Espírito Santo, a alta prevista é de R$ 4,15. As novas alíquotas entram em vigor em 90 dias.
Botijas de gás de cozinha
Botijões de gás: Confaz definiu que alíquota unificada será de R$ 1,2571 por quilo Crédito: Carlos Alberto Silva
A definição de uma alíquota única nacional foi determinada por lei aprovada pelo Congresso Nacional em março, revendo a política tributária sobre os combustíveis no país. Além de estabelecer um valor nacional, a lei determina que o ICMS passe a ser cobrado em reais por litro ou quilo, dependendo do produto.
Na sexta-feira (23), o Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária) definiu que a alíquota unificada para o gás de cozinha será de R$ 1,2571 por quilo, superior à maior alíquota cobrada atualmente, de R$ 1,2267, no Acre.
Assim, todos os estados terão aumento de preços. Na média nacional, a alta será de R$ 4,16 por botijão de 13 quilos, o equivalente a 4% do preço final do produto. O percentual final de aumento, porém, vai depender de outros componentes de preço quando a elevação do ICMS entrar em vigor.
Com a alíquota maior, a arrecadação dos estados e do Distrito Federal com a venda de botijões de 13 quilos subirá quase 40%, ou R$ 1,8 bilhão, segundo contas do Sindigás (Sindicato das Empresas Distribuidoras de GLP (gás liquefeito de petróleo).
Considerando o aumento de impostos também no produto vendido em outros vasilhames ou a granel, a arrecadação adicional será de R$ 2,6 bilhões,
O presidente do Sindigás, Sergio Bandeira de Melo, diz que as empresas são favoráveis à simplificação tributária, mas consideram "inaceitável e inacreditável, do ponto de vista da essencialidade do GLP, que as unidades federativas tenham optado por adotar um valor acima do maior valor nacional atual".
A menor alta será no Acre, de R$ 0,40 por botijão. Rio, Mato Grosso do Sul, Bahia, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Goiás, Sergipe, São Paulo, Tocantins. Amapá, Rondônia, Roraima e Maranhão terão alta superior a R$ 5 por botijão.

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A escalada do preço do botijão após o período mais crítico da pandemia derrubou as vendas do produto nos últimos dois anos, mesmo com a distribuição de auxílio para compra do produto por famílias de baixa renda.
Entre janeiro e novembro de 2022, foram vendidas 4,6 milhões de toneladas de gás em botijões de 13 quilos, volume 3,1% inferior ao registrado em 2021, quando o mercado já havia experimentado queda de 3,9% nas vendas no mesmo período.
Na sexta (23), o Confaz definiu também a alíquota unificada do ICMS sobre o diesel, que será de R$ 0,9456 por litro. Também neste caso, a decisão terá impacto sobre o preço final do produto, já que a alíquota média hoje é de R$ 0,620 por litro.
Considerando o preço médio atual do diesel S-10, R$ 6,48 por litro, o setor espera aumento médio no Brasil de 5% no preço final.
As novas alíquotas foram definidas após acordo com o STF (Supremo Tribunal Federal), que encerrou uma série de questionamentos judiciais da lei que unificou o ICMS sobre os combustíveis. Apenas a gasolina ficou de fora do acordo, por não ser entendida pelos estados como um produto essencial.

Valor do aumento por Estado

  • Estado - Aumento do ICMS, em R$ por botijão de 13kg
  • RJ - 7,51
  • MS - 7,49
  • BA - 7,44
  • RS - 6,76
  • DF - 6,74
  • SE - 6,72
  • GO - 6,33
  • SP - 5,78
  • TO - 5,50
  • AP - 5,34
  • RO - 5,18
  • RR - 5,07
  • MA - 5,04
  • ES - 4,15
  • MT - 3,76
  • PR - 3,24
  • PE - 2,92
  • CE - 2,65
  • AL - 2,55
  • SC - 2,06
  • PB - 1,96
  • RN - 1,73
  • PA - 1,71
  • MG - 1,64
  • PI - 1,49
  • AM - 1,08
  • AC - 0,40

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