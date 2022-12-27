Veja como doar leite materno no ES sem precisar sair de casa

O leite materno é o alimento mais importante para o desenvolvimento do bebê até o sexto mês de vida Crédito: Divulgação | Flickr

Considerado fonte de energia, proteína e outros nutrientes, a amamentação é um processo importante para a saúde do bebê. Por isso, o Ministério da Saúde recomenda que as crianças sejam amamentadas até os dois anos de idade ou mais e, de forma exclusiva, nos seis primeiros meses de vida.

No entanto, no Espírito Santo , o banco de leite do Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam) enfrenta uma baixa no estoque. Atualmente, são menos de 25 litros armazenados, suficiente para apenas quatro bebês que internados no Hospital. Quando o estoque está completo, é possível contemplar, em média, 25 crianças.

Os meses de dezembro a fevereiro são considerados os mais críticos, período em que as doações caem pela metade. Segundo Mônica Pontes, coordenadora do banco de leite do Hucam, essa baixa se deve às férias escolares e também ao agravamento da nova onda de covid-19.

"Durante as férias muitas doadoras viajam. Além disso, a nova onda de covid-19 fez com que muitas mães ficassem incapacitadas de doar o leite", comenta.

Importância da amamentação

De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), bebês que são amamentados ficam menos doentes e são mais bem nutridos do que aqueles que ingerem qualquer outro tipo de alimento.

Segundo o Ministério da Saúde, o leite materno é a forma de proteção mais econômica e eficiente para diminuir as taxas de mortalidade infantil, sendo capaz de reduzir em até 13% os índices de mortes de crianças menores porque protege a criança de doenças como diarreia, infecções respiratórias e alergias, além de evitar o risco de desenvolvimento de hipertensão, colesterol alto, diabete e obesidade na vida adulta.

Bancos de leite do ES

No Espírito Santo, mães que têm dificuldade durante o processo de amamentação ou que não podem amamentar seus bebês internados em unidades de tratamento intensivo neonatal, podem contar com a ajuda dos bancos de leite.

Esses locais não só coletam o leite das doadoras para os bebês que estão nas unidades de tratamento, mas também atuam como um ponto de apoio para as mães que amamentam seus filhos.

Para agendar a coleta de leite materno, basta entrar em contato com os bancos de leite do estado e fazer um agendamento. Depois de fazer o cadastro, as voluntárias recebem frascos esterilizados, e a equipe do HUCAM recolhe o leite na casa da doadora, uma vez por semana.

Banco de leite do Hospital das Clínicas: funciona das 6h30 às 18h30, de segunda a sexta-feira, no endereço Avenida Marechal Campos, 1.355, Maruípe, Vitória. Contatos: (27) 3335-7515 e (27) 3335-7424.

Banco de leite do Hospital Estadual Infantil e Maternidade Dr. Alzir Bernardino Alves (Himaba): funciona das 8h às 17h, de domingo a sábado, inclusive feriados, no endereço Avenida Ministro Salgado Filho, 918, Soteco, Vila Velha. Contato: (27) 3636- 3151.

Banco de leite do Hospital da Polícia Militar do Espírito Santo (HPM): funciona das 7h às 13h, de segunda a sexta, no endereço Avenida Joubert de Barros, 555, Bento Ferreira, Vitória. Contato: (27) 3636-6568.

Banco de leite do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim: funciona das 7h às 19 horas, de segunda a segunda. Endereço: Rua Anacleto Ramos, 55, Bairro Ferroviários. Contato: (28) 3521-6199 / (28) 3526-6219.

Banco de leite do Hospital e Maternidade São José, em Colatina: funciona das 7h30 às 17h no endereço Ladeira Cristo Rei, Centro, Colatina. Contato: (27) 2102-2144.

Banco de leite da Santa Casa de Misericórdia: funciona das 7h às 16h, de terça a quinta, no endereço Rua Dr. João dos Santos Neves, 143, Vila Rubim, Vitória. Contato: (27) 3212-7246.