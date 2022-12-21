Gael e Helena lideram ranking dos nomes de bebês mais escolhidos no ES

Gael, Miguel e Helena foram os nomes mais escolhidos no ES Crédito: Pixabay

Os nomes Gael, Miguel e Helena foram os três mais escolhidos para o registro de bebês em 2022 no Espírito Santo . Com o nascimento de mais meninos do que meninas, os bebês meninos ocupam sete dos dez primeiros lugares do ranking. A curiosidade é que Gael, o mais escolhido no Estado, lidera o ranking pelo segundo ano consecutivo: em 2021, foram 852 crianças registradas com esse nome, 28 a mais que em 2022.

Os dados são do Cartório de Registro Civil e foram divulgados com números atualizados até terça-feira (20) pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil). O ranking é formado pelos 50 nomes mais escolhidos.

A Arpen aponta que as redes sociais influenciam na escolha dos nomes dos bebês. Gael é o nome dado pelo youtuber Christian Figueiredo ao seu filho. Maria Alice, que fica em 15º no ranking capixaba, é o nome da filha da influenciadora Virginia Fonseca.

Ainda de acordo com a associação, há uma mudança na escolha: os nomes bíblicos perderam força, e os favoritos agora têm maior identificação com a cultura judaica. Ravi, Noah e Liz são exemplos disso.

Se no Espírito Santo Gael lidera o ranking, o nome fica em 2º lugar em todo o Brasil. Miguel é o nome de bebê com mais registros no país.