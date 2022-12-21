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Em 2022

Gael e Helena lideram ranking dos nomes de bebês mais escolhidos no ES

Gael, nome mais escolhido no Estado, lidera ranking pelo segundo ano consecutivo; em 2021, foram 852 crianças com esse nome, 28 a mais que em 2022

Publicado em 21 de Dezembro de 2022 às 10:25

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

21 dez 2022 às 10:25
Bebê com coronavírus
Gael, Miguel e Helena foram os nomes mais escolhidos no ES Crédito: Pixabay
Os nomes Gael, Miguel e Helena foram os três mais escolhidos para o registro de bebês em 2022 no Espírito Santo. Com o nascimento de mais meninos do que meninas, os bebês meninos ocupam sete dos dez primeiros lugares do ranking. A curiosidade é que Gael, o mais escolhido no Estado, lidera o ranking pelo segundo ano consecutivo: em 2021, foram 852 crianças registradas com esse nome, 28 a mais que em 2022.
Os dados são do Cartório de Registro Civil e foram divulgados com números atualizados até terça-feira (20) pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil). O ranking é formado pelos 50 nomes mais escolhidos.
A Arpen aponta que as redes sociais influenciam na escolha dos nomes dos bebês. Gael é o nome dado pelo youtuber Christian Figueiredo ao seu filho. Maria Alice, que fica em 15º no ranking capixaba, é o nome da filha da influenciadora Virginia Fonseca.
Ainda de acordo com a associação, há uma mudança na escolha: os nomes bíblicos perderam força, e os favoritos agora têm maior identificação com a cultura judaica. Ravi, Noah e Liz são exemplos disso.
Se no Espírito Santo Gael lidera o ranking, o nome fica em 2º lugar em todo o Brasil. Miguel é o nome de bebê com mais registros no país.
O RANKING NO BRASIL:
  1. Miguel (26.941)
  2. Gael (25.252)
  3. Maria Alice (24.019)
  4. Arthur (23.440)
  5. Helena (22.202)
  6. Heitor (20.694)
  7. Alice (20.391)
  8. Theo (19.207)
  9. Laura (17.011)
  10. Davi (16.858)

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