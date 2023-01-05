Suspeito pediu perdão à mãe da vítima antes de matar ex em Colatina

Horas antes de assassinar Gabrielly Mennas da Silva, de 30 anos – morta a tiros dentro de casa na noite desta quarta-feira (4) no bairro São Judas, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo – o suspeito do crime, ex-companheiro da mulher –Carlos Magno Farias Ramos, que é procurado pela polícia –, pediu perdão para a mãe da vítima, a costureira Rosi Mennas da Silva. Para ela, o homem já estava planejando o crime quando fez o pedido.
"Ontem ele foi no portão da minha sogra. Conversou comigo. Eu não abri o portão para ele. Ele me pediu perdão. Disse que me amava, que amava minha filha, e amava toda a minha família. Ainda perguntou pelas meninas [filhas de Gabrielly]. E aí depois fez isso. Eu acho que já estava tudo manipulado na cabeça dele"
Os pais de Gabrielly são pastores em uma igreja evangélica do bairro. A mulher era conhecida entre os moradores por ser gentil e carinhosa com todos. “Ela não escolhia quem eram as pessoas que iria ajudar. Ela tinha um coração enorme. Sempre estava sorrindo e brincando”, contou uma amiga da família, Maria da Conceição Barbosa, para a repórter Thaynara Lebarchi, da TV Gazeta Noroeste.
O pai, o servidor público João Marcelino Mennas da Silva, pede por Justiça. “Nós esperamos que seja investigado e que o indivíduo que cometeu essa atrocidade com a minha filha seja punido”, diz. Gabrielly deixa duas filhas de outro relacionamento.
"Nada pode preencher esse vazio que fica. É um pedaço de nós que vai embora [..] Ela deixou para nós como herança as duas filhas, que nós vamos criar para ela"
Câmera flagra momento do crime
Imagens registradas por câmera de segurança da casa mostram uma criança, sobrinha da mulher, correndo e, momentos depois, Gabrielly também aparece tentando subir as escadas do imóvel, mas acaba atingida e cai baleada. Os tiros também quebraram a porta de vidro da casa.
Segundo a Polícia Militar, o homem pulou o muro da residência e efetuou os disparos contra a vítima. Uma vizinha da família chegou a mandar um áudio para o irmão da mulher, avisando que o suspeito estava armado em frente a casa de Gabrielly.
A mulher chegou a ser socorrida para o Hospital Silvio Avidos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. De acordo com testemunhas, após realizar os disparos, o homem fugiu em um carro de cor preta.
Ex ameaçou Gabrielly de morte horas antes
Segundo a família, o casal ficou junto por cerca de 6 meses, e o homem não aceitava o fim do namoro. Por temer pela própria vida, Gabrielly havia pedido na Justiça uma medida protetiva contra o ex.
O irmão de, Felipe Mennas, relatou em entrevista à TV Gazeta que durante a tarde desta quarta-feira, o suspeito teria ido até o local de trabalho dela e feito ameaças de morte contra ela. A mulher chamou a polícia, foi levada para outro local, mas depois acabou voltando para casa. No Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo consta o comunicado de descumprimento de medida protetiva.
Nas redes sociais, Gabrielly já tinha compartilhado prints de conversas com o ex, em que o homem faz ameaças contra ela. Em uma das mensagens o suspeito diz: “vou dar um tiro na sua testa no meio de todo mundo”.
O que diz a Polícia Civil
A Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina.
"O suspeito já está identificado, porém até o momento não foi detido. Segundo o titular da DHPP de Colatina informou que o suspeito possui condenações por crimes de roubo, tráfico de drogas, lesão corporal, ameaça e vias de fato. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", afirma a nota.
Em atualização nesta sexta-feira (6), a PC de Colatina confirmou que já há um mandado de prisão feminicídio, ou seja, homicídio cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, contra Carlos, e que o suspeito ainda não foi localizado.