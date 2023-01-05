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Crime

Jovem é assassinado a facadas pelo ex da companheira na Serra

Rapaz de 18 anos chegou a ser socorrido, mas morreu ao dar entrada no hospital na madrugada desta quinta (5); caso é investigado pela DHPP da Serra
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

05 jan 2023 às 10:22

Publicado em 05 de Janeiro de 2023 às 10:22

DHPP na Serra:
O crime será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: A Gazeta
Um jovem de 18 anos foi esfaqueado pelo ex da atual companheira na madrugada desta quinta-feira (5), no bairro Barro Branco, na Serra. Gabriel Silva chegou a ser socorrido e levado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.
Segundo informações do repórter André Falcão, da TV Gazeta, o crime foi motivado por ciúmes. Ferido, Gabriel contou aos policiais militares que atenderam a ocorrência, que estava na praça do bairro junto com a companheira, quando o ex-namorado da mulher  passou e viu o casal. Com ciúmes, o acusado voltou armado com uma faca e atacou o jovem.
Ele foi morto com duas facadas na costela e o golpe foi tão forte que a lâmina da faca quebrou e ficou alojada no corpo do jovem.
A Polícia Militar informou que a corporação foi acionada para ir até o bairro, onde, segundo relatos da pessoa solicitante, dois indivíduos estavam em vias de fato e um deles, que portava uma faca, teria agredido o outro.
Ao chegarem no local, os militares encontraram um jovem de 18 anos caído em frente a uma casa. O rapaz disse que havia sido esfaqueado por um indivíduo, que seria o ex da companheira dele. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu a vítima para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, mas o jovem não resistiu. Antes de morrer, o jovem contou tudo o que aconteceu à polícia.
A Polícia Civil esclareceu que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra e até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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