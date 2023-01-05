Homem é encontrado morto após casa pegar fogo em Vila Velha

Natanael Dias, de 38 anos, morador da casa, foi encontrado morto no local após o incêndio. Crédito: Acervo Pessoal

Uma casa pegou fogo no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha, no início da manhã desta quinta-feira (5). O catador de recicláveis, Natanael Dias, de 38 anos, morador da casa, foi encontrado morto no local após o incêndio.

Segundo informações da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, a casa tem dois andares e os moradores que residem no segundo andar ficaram desesperados e tentaram acabar com as chamas jogando água. O Corpo de Bombeiro foi acionado e combateu o incêndio. Não há informações sobre outras vítimas até o momento.

A irmã da vítima contou à reportagem da TV Gazeta que o homem tinha problemas com álcool e chegou a ficar internado por conta disso. Ela não soube dizer há quanto tempo morava no local e informou que ele passava a maior parte do tempo na rua. A polícia ainda não sabe se o homem morreu por conta do incêndio ou se o fogo foi criminoso. A perícia da Polícia Civil foi acionada e é quem deve responder as causas do incêndio e morte do homem.

O Corpo de Bombeiros Militar informou que foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em residência, por volta das 6h. A equipe chegou ao local e constatou que a casa pegava fogo, sendo realizado o trabalho de combate e extinção das chamas. Em vistoria ao imóvel, os militares encontraram um corpo carbonizado dentro de um dos cômodos.