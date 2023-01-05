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Jardim Marilândia

Homem é encontrado morto após casa pegar fogo em Vila Velha

O incêndio foi registrado no início da manhã desta quinta-feira (5) no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha. O corpo do homem foi encontrado após as chamas serem combatidas
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

05 jan 2023 às 08:31

Publicado em 05 de Janeiro de 2023 às 08:31

Natanael Silva, de 38 anos, morador da casa, foi encontrado morto no local após o incêndio.
Natanael Dias, de 38 anos, morador da casa, foi encontrado morto no local após o incêndio. Crédito: Acervo Pessoal
Uma casa pegou fogo no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha, no início da manhã desta quinta-feira (5). O catador de recicláveis, Natanael Dias, de 38 anos, morador da casa, foi encontrado morto no local após o incêndio.
Segundo informações da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, a casa tem dois andares e os moradores que residem no segundo andar ficaram desesperados e tentaram acabar com as chamas jogando água. O Corpo de Bombeiro foi acionado e combateu o incêndio. Não há informações sobre outras vítimas até o momento. 
A irmã da vítima contou à reportagem da TV Gazeta que o homem tinha problemas com álcool e chegou a ficar internado por conta disso. Ela não soube dizer há quanto tempo morava no local e informou que ele passava a maior parte do tempo na rua. A polícia ainda não sabe se o homem morreu por conta do incêndio ou se o fogo foi criminoso. A perícia da Polícia Civil foi acionada e é quem deve responder as causas do incêndio e morte do homem.
O Corpo de Bombeiros Militar informou que foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em residência, por volta das 6h. A equipe chegou ao local e constatou que a casa pegava fogo, sendo realizado o trabalho de combate e extinção das chamas. Em vistoria ao imóvel, os militares encontraram um corpo carbonizado dentro de um dos cômodos.
Já a Polícia Civil disse que o caso foi registrado como encontro de cadáver. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O procedimento foi encaminhado para ao Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), que aguarda o resultado dos exames. Apenas após os exames será possível confirmar a causa da morte.

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