Completando quatro meses nesta quinta-feira (5), a morte da veterinária Caroline Fabris Taufner, de 37 anos, permanece um mistério. O caso, segundo a Polícia Civil, entrou em segredo de Justiça e segue sob investigação na Delegacia de Santa Teresa, município da Região Centro-Serrana onde ocorreu o crime.
Em uma nota enviada nesta quarta-feira (4), a corporação ainda informou que mais detalhes não podem ser repassados no momento.
Na época, o corpo da mulher foi encontrada dentro de um carro capotado na zona rural do município, na Região Serrana do Estado. Inicialmente, acreditava-se que o motivo da morte tivesse sido o acidente automobilístico, mas exames apontaram que ela tinha duas marcas de tiros, um no ombro e outro nas costas.
A vítima era dona de uma clínica veterinária na região e quem dirigia o automóvel. Apesar de ter sido socorrida ao Hospital Madre Regina Protmann, também na cidade, ela não resistiu aos ferimentos e morreu.
Caso de veterinária morta em Santa Teresa corre em segredo de Justiça