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Crime completa 4 meses

Caso de veterinária morta em Santa Teresa corre em segredo de Justiça

Polícia Civil informou que crime segue sob investigação da Delegacia de Santa Teresa. Caroline Fabris Taufner, de 37 anos, foi encontrada morta dentro de um carro capotado, com dois tiros no corpo
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

05 jan 2023 às 08:38

Publicado em 05 de Janeiro de 2023 às 08:38

Caroline Fabris Taufner, de 37 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos
Caroline Fabris Taufner, de 37 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos Crédito: Leitor | A Gazeta
Completando quatro meses nesta quinta-feira (5), a morte da veterinária Caroline Fabris Taufner, de 37 anos, permanece um mistério. O caso, segundo a Polícia Civil, entrou em segredo de Justiça e segue sob investigação na Delegacia de Santa Teresa, município da Região Centro-Serrana onde ocorreu o crime. 
Em uma nota enviada nesta quarta-feira (4), a corporação ainda informou que mais detalhes não podem ser repassados no momento. 
Na época, o corpo da mulher foi encontrada dentro de um carro capotado na zona rural do município, na Região Serrana do Estado. Inicialmente, acreditava-se que o motivo da morte tivesse sido o acidente automobilístico, mas exames apontaram que ela tinha duas marcas de tiros, um no ombro e outro nas costas.
A vítima era dona de uma clínica veterinária na região e quem dirigia o automóvel. Apesar de ter sido socorrida ao Hospital Madre Regina Protmann, também na cidade, ela não resistiu aos ferimentos e morreu.
Caso de veterinária morta em Santa Teresa corre em segredo de Justiça

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