A vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência Crédito: Fernando Madeira

Um homem de 39 anos foi baleado após reagir a um assalto no bairro Nova Esperança I, em Cariacica, na madrugada desta quarta-feira (4). Ele e a esposa estavam haviam acabado de saltar de um carro de aplicativo, na rua de casa, quando o crime aconteceu. Apesar do susto, a vítima foi socorrida e passa bem.

A esposa do homem contou à reportagem da TV Gazeta que o marido dela saiu do trabalho por volta de 1h e os dois marcaram de ir comer um lanche no bairro Campo Grande, no mesmo município. Por volta de 4h, eles retornaram para casa em um carro de aplicativo e, quando desembarcaram, dois indivíduos em uma moto se aproximaram e anunciaram o assalto.

Um dos criminosos chegou a atirar, mas a arma não disparou. Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, o homem de 39 anos tentou se defender dos bandidos e o assaltante atirou mais uma vez, atingindo a vítima com um tiro na coxa direita. O casal teve os pertences roubados e os criminosos fugiram.

Your browser does not support the audio element. Homem reage a assalto e é baleado ao voltar de lanchonete em Cariacica

O homem baleado foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, consciente e sem risco.