PRF apreende mais de 300 mil maços de cigarros contrabandeados na BR 101

Os maços estavam escondidos atrás de caixas de hortifrutigranjeiros vazias. Crédito: Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta quarta-feira (4), mais de 300 mil maços de cigarros contrabandeados durante uma abordagem na BR 101, em Viana. Os maços estavam dentro de um caminhão, escondidos atrás de caixas de hortifrutigranjeiros vazias.

O condutor, um homem de 43 anos, disse que pegou o caminhão fechado, com a chave dentro, em um posto de combustíveis na cidade de Contagem, em Minas Gerais, e seu destino seria outro posto, no município de Cariacica, na Grande Vitória, onde deixaria o veículo com a carga. Um desconhecido pegaria o caminhão e o conduziria até Viana, destino final. O motorista informou que receberia R$ 800 pelo serviço de transporte.

Os policiais localizaram os maços de cigarros contrabandeados em diversas caixas escondidas atrás de caixas de hortifrutigranjeiro vazias, posicionadas na entrada do compartimento baú de carga, com intuito de ocultar a carga ilegal.

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O condutor, o veículo e a carga de cigarros serão encaminhados para a Polícia Federal, em Vila Velha, para as providências legais.

Os maços estavam escondidos atrás de caixas de hortifrutigranjeiros vazias. Crédito: Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

Prejuízo

De acordo com a PRF, não bastasse o impacto financeiro provocado pelo contrabando de cigarros, outra questão grave é relativa à saúde. Uma análise feita em cigarros contrabandeados encontrou restos de insetos, plástico, colônia de fungos e ácaros, além de concentração até 11 vezes maior de metais muito tóxicos, como chumbo, crômio, níquel e cádmio, em comparação aos cigarros legais.