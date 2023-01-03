Homens atiram para o alto em meio ao público no réveillon de Marataízes

(veja acima). Um morador de Marataízes , no litoral Sul do Estado, começou os primeiros minutos de 2023 com medo em plena queima de fogos na Praia Central do município. Ao filmar o show de luzes no céu, o mecânico de bicicletas de 28 anos, que preferiu não se identificar, acabou filmando um homem armado em meio ao público atirando para o alto

De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM) de Marataízes, a informação de pessoas armadas entre o público no local chegou até a corporação, o que, inclusive, resultou em abordagens. No entanto, até o fim do plantão, nenhum suspeito chegou a ser detido.

No vídeo enviado à reportagem de A Gazeta, é possível ver que no exato momento em que o ano vira e a queima de fogos começa, o suspeito saca a arma e dispara três vezes para o alto, enquanto a multidão ao redor comemora a chegada de 2023, sem perceber o que havia acabado de acontecer.

"Ninguém percebeu direito. Eu só saí com a minha filha, que tem 8 anos, porque imaginei que pudesse ter um policial a paisana e fiquei com medo de que eles entrassem em confronto. Eu estava gravando os fogos e por coincidência flagrei. Percebi na hora. Imagino que outras pessoas gravaram também", disse o mecânico de bicicletas, que teve a virada interrompida devido ao medo.

Ainda segundo o morador, além do medo, outro sentimento esteve presente enquanto ele registrava e via com os próprios olhos aquela cena. "Eu fiquei assustado com essa ousadia dessas pessoas. É uma ousadia, uma falta de impunidade. A uns 100 metros atrás da gente tinha polícia, guarda municipal. Deram os tiros na hora, para disfarçar na hora dos fogos".

A Gazeta procurou a Polícia Militar, que, em nota, informou que não localizou acionamento para o fato.

Já a Polícia Civil, também por meio de nota, disse que não localizou nenhum registro referente ao caso, mas orientou que as vítimas registrem a ocorrência, podendo comparecer a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online, https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br , para que a corporação tome ciência do caso e inicie as investigações.

Vale destacar que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.